Армия и оружие Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта на Харьковском направлении Минобороны: ВС РФ освободили Старицу в Харьковской области 18 мая 2024 в 15:16 Размер текста - 17 + В Харьковской области освобождено село Старица Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Группировка „Север“ освободила Старицу», — сообщили в ведомстве. Информацию передает ТАСС. Ранее в Минобороны сообщили, что армия России за неделю освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области. В министерстве уточнили, что бойцы РФ продолжают углубляться в оборону противника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Группировка „Север“ освободила Старицу», — сообщили в ведомстве. Информацию передает ТАСС. Ранее в Минобороны сообщили, что армия России за неделю освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области. В министерстве уточнили, что бойцы РФ продолжают углубляться в оборону противника. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям