Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта на Харьковском направлении

В Харьковской области освобождено село Старица
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Группировка „Север“ освободила Старицу», — сообщили в ведомстве. Информацию передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что армия России за неделю освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области. В министерстве уточнили, что бойцы РФ продолжают углубляться в оборону противника.
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