Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта на Харьковском направлении

Минобороны: ВС РФ освободили Старицу в Харьковской области
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В Харьковской области освобождено село Старица Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Группировка „Север“ освободила Старицу», — сообщили в ведомстве. Информацию передает ТАСС.

Ранее в Минобороны сообщили, что армия России за неделю освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области. В министерстве уточнили, что бойцы РФ продолжают углубляться в оборону противника.

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ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Группировка „Север“ освободила Старицу», — сообщили в ведомстве. Информацию передает ТАСС. Ранее в Минобороны сообщили, что армия России за неделю освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области. В министерстве уточнили, что бойцы РФ продолжают углубляться в оборону противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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