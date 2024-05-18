18 мая 2024
17 мая 2024

В Пермском крае во время сплава по Усьве утонул турист

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник природы Усвиньские столбы. Пермь, лето, активный отдых, пермский край, природа, туризм, Усьва, сплав по реке, река усьва, усвиньские столбы
Тело погибшего было обнаружено в 25 км ниже по течению реки Фото:

На реке Усьва, вблизи одноименного поселка, расположенного в Губахинском округе Пермского края, утонул мужчина. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, турист участвовал в сплаве в компании друзей. Инцидент произошел днем 18 мая.

«Туриста унесло течением, друзья не смогли ему помочь. К месту ЧП выехали шесть специалистов. Тело было обнаружено в 25 км ниже по реке», — рассказали спасатели в беседе с «КП-Пермь».

По предварительным данным, 64-летний мужчина участвовал в сплаве на байдарках. Напротив поселка Усьва он отплыл в сторону, чтобы сфотографировать приятелей. От резкого движения его лодка перевернулась. Турист упал в воду. На нем не было спасжилета.

По данным издания, погибший был известным фотохудожником. Пермяк делал уникальные снимки уральской природы, являлся лауреатом многих профессиональных конкурсов и премий.

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На реке Усьва, вблизи одноименного поселка, расположенного в Губахинском округе Пермского края, утонул мужчина. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, турист участвовал в сплаве в компании друзей. Инцидент произошел днем 18 мая. «Туриста унесло течением, друзья не смогли ему помочь. К месту ЧП выехали шесть специалистов. Тело было обнаружено в 25 км ниже по реке», — рассказали спасатели в беседе с «КП-Пермь». По предварительным данным, 64-летний мужчина участвовал в сплаве на байдарках. Напротив поселка Усьва он отплыл в сторону, чтобы сфотографировать приятелей. От резкого движения его лодка перевернулась. Турист упал в воду. На нем не было спасжилета. По данным издания, погибший был известным фотохудожником. Пермяк делал уникальные снимки уральской природы, являлся лауреатом многих профессиональных конкурсов и премий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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