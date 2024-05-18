NYT: Трамп уверенно опережает Байдена в ключевых штатах

Бывший президент США Дональд Трамп опережает нынешнего лидера страны Джо Байдена в ряде ключевых штатов, согласно опросам общественного мнения. Об этом сообщает The New York Times.
«Если бы президентские выборы прошли сегодня, 33% избирателей в «колеблющихся» штатах поддержали бы Байдена, тогда как 40% отдали бы свои голоса за Трампа», — указывает NYT. Опросы были проведены в таких штатах, как Пенсильвания, Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Висконсин, которые традиционно играют ключевую роль в итогах президентских выборов.
Исследование также показало, что в случае прямого столкновения двух кандидатов, Трамп получил бы 48% голосов против 42% у Байдена. Это свидетельствует о снижении поддержки действующего президента по сравнению с осенними данными прошлого года.
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