18 мая 2024
17 мая 2024

Молодожены из Перми сыграли свадьбу в стиле «Гэтсби». Фото

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Наряды пермяков были оформлены в красных тонах Фото:

В Перми провели свадьбу в стиле «Гэтсби». Супруги рассказали, что свои наряды приобрели в винтажных магазинах.

«В Перми влюбленная парочка сыграла свадьбу в стиле „Гэтсби“. Торжественные наряды молодожены отыскали в винтажных магазинах Санкт-Петербурга», — передает telegram-канал «Пермь первый».

«Стиль Гэтсби» — это понятие, появившееся после выхода романа американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Основными отличительными чертами являются богатство, роскошь, перья, стразы, блеск и гламур.

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Молодожены оделись ярко на церемонию бракосочетания

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В Перми провели свадьбу в стиле «Гэтсби». Супруги рассказали, что свои наряды приобрели в винтажных магазинах. «В Перми влюбленная парочка сыграла свадьбу в стиле „Гэтсби“. Торжественные наряды молодожены отыскали в винтажных магазинах Санкт-Петербурга», — передает telegram-канал «Пермь первый». «Стиль Гэтсби» — это понятие, появившееся после выхода романа американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Основными отличительными чертами являются богатство, роскошь, перья, стразы, блеск и гламур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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