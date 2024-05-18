Наряды пермяков были оформлены в красных тонах
В Перми провели свадьбу в стиле «Гэтсби». Супруги рассказали, что свои наряды приобрели в винтажных магазинах.
«В Перми влюбленная парочка сыграла свадьбу в стиле „Гэтсби“. Торжественные наряды молодожены отыскали в винтажных магазинах Санкт-Петербурга», — передает telegram-канал «Пермь первый».
«Стиль Гэтсби» — это понятие, появившееся после выхода романа американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Основными отличительными чертами являются богатство, роскошь, перья, стразы, блеск и гламур.
Молодожены оделись ярко на церемонию бракосочетания
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