18 мая 2024
17 мая 2024

Жители ХМАО пожаловались на подростков, которые вымогают деньги у сверстников

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске подростки выворачивают карманы другим детям и отбирают деньги
В Нижневартовске подростки выворачивают карманы другим детям и отбирают деньги Фото:

Жительница Нижневартовска пожаловалась на банду подростков из 6-7 человек, которые обыскивают рюкзаки сверстников и требуют выворачивать карманы. Она рассказала, что ее сын столкнулся с этими детьми на набережной города.

«На набережной подростки 13-14 лет по 6-7 человек иностранной внешности прессуют наших детей. Требуют парилки (электронные сигареты – прим URA.RU), шарят по карманам, по рюкзакам», — написала женщина в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

В комментариях к этому сообщению откликнулась еще одна вартовчанка. Она рассказала, что наблюдала такую же ситуацию в торговом центре. «Мальчик русской внешности хотел купить себе в КФС поесть, но за ним прибежал подросток, похожий на описанного, и напрямую вымогал деньги, просил вывернуть карманы. На отказ от русского мальчика, отчаянный герой просит пройтись с ним в туалет, якобы поговорить» — рассказала девушка. Итогом этой истории, по ее словам, стала покупка «чего-то съедобного» для вымогателя.

URA.RU отправило запрос в МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура заинтересовалась школьниками, которые, объединившись в группу, избивали других подростков и вымогали у них деньги. Одному из таких детей нанесли телесные повреждения.

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Жительница Нижневартовска пожаловалась на банду подростков из 6-7 человек, которые обыскивают рюкзаки сверстников и требуют выворачивать карманы. Она рассказала, что ее сын столкнулся с этими детьми на набережной города. «На набережной подростки 13-14 лет по 6-7 человек иностранной внешности прессуют наших детей. Требуют парилки (электронные сигареты – прим URA.RU), шарят по карманам, по рюкзакам», — написала женщина в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В комментариях к этому сообщению откликнулась еще одна вартовчанка. Она рассказала, что наблюдала такую же ситуацию в торговом центре. «Мальчик русской внешности хотел купить себе в КФС поесть, но за ним прибежал подросток, похожий на описанного, и напрямую вымогал деньги, просил вывернуть карманы. На отказ от русского мальчика, отчаянный герой просит пройтись с ним в туалет, якобы поговорить» — рассказала девушка. Итогом этой истории, по ее словам, стала покупка «чего-то съедобного» для вымогателя. URA.RU отправило запрос в МВД России по ХМАО. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что прокуратура заинтересовалась школьниками, которые, объединившись в группу, избивали других подростков и вымогали у них деньги. Одному из таких детей нанесли телесные повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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