Жители ХМАО пожаловались на подростков, которые вымогают деньги у сверстников

Жительница Нижневартовска пожаловалась на банду подростков из 6-7 человек, которые обыскивают рюкзаки сверстников и требуют выворачивать карманы. Она рассказала, что ее сын столкнулся с этими детьми на набережной города.
«На набережной подростки 13-14 лет по 6-7 человек иностранной внешности прессуют наших детей. Требуют парилки (электронные сигареты – прим URA.RU), шарят по карманам, по рюкзакам», — написала женщина в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
В комментариях к этому сообщению откликнулась еще одна вартовчанка. Она рассказала, что наблюдала такую же ситуацию в торговом центре. «Мальчик русской внешности хотел купить себе в КФС поесть, но за ним прибежал подросток, похожий на описанного, и напрямую вымогал деньги, просил вывернуть карманы. На отказ от русского мальчика, отчаянный герой просит пройтись с ним в туалет, якобы поговорить» — рассказала девушка. Итогом этой истории, по ее словам, стала покупка «чего-то съедобного» для вымогателя.
URA.RU отправило запрос в МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура заинтересовалась школьниками, которые, объединившись в группу, избивали других подростков и вымогали у них деньги. Одному из таких детей нанесли телесные повреждения.
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