Происшествия Прокуратура ХМАО заинтересовалась группировкой школьников, избивавших детей из-за денег В ХМАО прокуратура проверит инцидент с дракой школьников из-за денег 23 апреля 2024 в 11:18 Размер текста - 17 + Прокуратуру устроила проверку из-за инцидента со школьниками в Нижневартовске Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратуру устроила проверку из-за инцидента со школьниками в Нижневартовске. Объединившись в группу они избивали других подростков и вымогали у них деньги. «Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по публикации СМИ информации о противоправных действиях подростков в Нижневартовске. По предварительным данным, подростки, объединившись в группу, наносили побои двум школьникам, угрожая и требуя от них денег», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. Одному из детей нанесли телесные повреждения. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало о драке между подростками в торговом центре Нижневартовска. Тогда сообщалось, что одному из школьников разбили нос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прокуратуру устроила проверку из-за инцидента со школьниками в Нижневартовске. Объединившись в группу они избивали других подростков и вымогали у них деньги. «Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по публикации СМИ информации о противоправных действиях подростков в Нижневартовске. По предварительным данным, подростки, объединившись в группу, наносили побои двум школьникам, угрожая и требуя от них денег», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. Одному из детей нанесли телесные повреждения. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало о драке между подростками в торговом центре Нижневартовска. Тогда сообщалось, что одному из школьников разбили нос. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям