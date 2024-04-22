Прокуратура ХМАО заинтересовалась группировкой школьников, избивавших детей из-за денег

Прокуратуру устроила проверку из-за инцидента со школьниками в Нижневартовске. Объединившись в группу они избивали других подростков и вымогали у них деньги.
«Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по публикации СМИ информации о противоправных действиях подростков в Нижневартовске. По предварительным данным, подростки, объединившись в группу, наносили побои двум школьникам, угрожая и требуя от них денег», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры.
Одному из детей нанесли телесные повреждения. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее URA.RU рассказывало о драке между подростками в торговом центре Нижневартовска. Тогда сообщалось, что одному из школьников разбили нос.
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