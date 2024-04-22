22 апреля 2024

Прокуратура ХМАО заинтересовалась группировкой школьников, избивавших детей из-за денег

В ХМАО прокуратура проверит инцидент с дракой школьников из-за денег
© Служба новостей «URA.RU»
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Мрачный город. Тюмень , розыск, подростки, преступник, мужчина, силуэт
Прокуратуру устроила проверку из-за инцидента со школьниками в Нижневартовске Фото:

Прокуратуру устроила проверку из-за инцидента со школьниками в Нижневартовске. Объединившись в группу они избивали других подростков и вымогали у них деньги.

«Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по публикации СМИ информации о противоправных действиях подростков в Нижневартовске. По предварительным данным, подростки, объединившись в группу, наносили побои двум школьникам, угрожая и требуя от них денег», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры.

Одному из детей нанесли телесные повреждения. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU рассказывало о драке между подростками в торговом центре Нижневартовска. Тогда сообщалось, что одному из школьников разбили нос.

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Прокуратуру устроила проверку из-за инцидента со школьниками в Нижневартовске. Объединившись в группу они избивали других подростков и вымогали у них деньги. «Прокуратура Нижневартовска организовала проверку по публикации СМИ информации о противоправных действиях подростков в Нижневартовске. По предварительным данным, подростки, объединившись в группу, наносили побои двум школьникам, угрожая и требуя от них денег», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. Одному из детей нанесли телесные повреждения. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало о драке между подростками в торговом центре Нижневартовска. Тогда сообщалось, что одному из школьников разбили нос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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