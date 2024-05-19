ЕГЭ по физике 2024: что можно брать на экзамен, даты, изменения

19 мая 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

ЕГЭ по физике пройдет 10 июня, резервный день назначен на 21 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ЕГЭ по физике — это один из необязательных экзаменов, который известен своей сложностью. В 2024 году школьникам нужно будет решить 26 заданий, что на четыре меньше, чем в 2023 году. Пройдет экзамен 10 июня. URA.RU приводит даты проведения, структуру и изменения в ЕГЭ по физике в 2024 году, а также напомнит, что нужно взять с собой на экзамен. Когда состоится экзамен В 2024 году основной экзаменационный период начнется 23 мая. ЕГЭ по физике пройдет 10 июня. Для одиннадцатиклассников, которые пропустили экзамен по уважительной причине, предусмотрен резервный день — 21 июня. Какие изменения в ЕГЭ по физике в этом году В 2024 году экзамен по физике был изменен: количество заданий сократилось с 30 до 26. В частности, убрали задания на распознавание графических зависимостей, два задания по механике и электродинамике и одну расчетную задачу. Также уменьшилось число проверяемых элементов содержания, что упростило подготовку. Максимальное количество первичных баллов снизилось с 54 до 45, увеличивая их вес и делая ошибки более критичными для выпускников. Как выставляют баллы Оценка выполнения экзамена по физике происходит двумя способами: автоматическая проверка заданий в первой части и анализ развернутых ответов экспертами во второй части. В первой части задания 1—4, 7—8, 11—13, 16, 19 и 20 оцениваются по одному баллу за верную последовательность символов, кроме задания 20. Задания 6, 10, 15 и 17 могут принести два балла при правильном ответе без ошибок: если все символы в ответе стоят на своих местах без пропусков, лишних цифр и букв. Задания на множественный выбор (5, 9, 14, 18) также оцениваются по два балла за правильные варианты ответов. Они предполагают два или три верных ответа, при этом порядок символов в них значения не имеет. Во второй части работы задания ценятся выше: за задания 22 и 23 начисляют по два балла, за 21, 24 и 25 — по три балла, а за задание 26 — четыре балла. Максимальное количество баллов на ЕГЭ по физике — 45. Для сдачи экзамена необходимо набрать от 10 баллов, а для поступления в вуз требуется от 12 до 45 баллов. Что можно и нельзя брать с собой на экзамен На экзамене нужен паспорт, черные гелевые ручки, и, при необходимости, вода, лекарства и медицинские средства. Допускается использование калькулятора для вычисления тригонометрических функций, но другие гаджеты и методические материалы запрещены. Для выполнения работы выпускнику будет предоставлен черновик. Записанные в нем ответы при проверке не учитываются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЕГЭ по физике — это один из необязательных экзаменов, который известен своей сложностью. В 2024 году школьникам нужно будет решить 26 заданий, что на четыре меньше, чем в 2023 году. Пройдет экзамен 10 июня. URA.RU приводит даты проведения, структуру и изменения в ЕГЭ по физике в 2024 году, а также напомнит, что нужно взять с собой на экзамен. В 2024 году основной экзаменационный период начнется 23 мая. ЕГЭ по физике пройдет 10 июня. Для одиннадцатиклассников, которые пропустили экзамен по уважительной причине, предусмотрен резервный день — 21 июня. В 2024 году экзамен по физике был изменен: количество заданий сократилось с 30 до 26. В частности, убрали задания на распознавание графических зависимостей, два задания по механике и электродинамике и одну расчетную задачу. Также уменьшилось число проверяемых элементов содержания, что упростило подготовку. Максимальное количество первичных баллов снизилось с 54 до 45, увеличивая их вес и делая ошибки более критичными для выпускников. Оценка выполнения экзамена по физике происходит двумя способами: автоматическая проверка заданий в первой части и анализ развернутых ответов экспертами во второй части. В первой части задания 1—4, 7—8, 11—13, 16, 19 и 20 оцениваются по одному баллу за верную последовательность символов, кроме задания 20. Задания 6, 10, 15 и 17 могут принести два балла при правильном ответе без ошибок: если все символы в ответе стоят на своих местах без пропусков, лишних цифр и букв. Задания на множественный выбор (5, 9, 14, 18) также оцениваются по два балла за правильные варианты ответов. Они предполагают два или три верных ответа, при этом порядок символов в них значения не имеет. Во второй части работы задания ценятся выше: за задания 22 и 23 начисляют по два балла, за 21, 24 и 25 — по три балла, а за задание 26 — четыре балла. Максимальное количество баллов на ЕГЭ по физике — 45. Для сдачи экзамена необходимо набрать от 10 баллов, а для поступления в вуз требуется от 12 до 45 баллов. На экзамене нужен паспорт, черные гелевые ручки, и, при необходимости, вода, лекарства и медицинские средства. Допускается использование калькулятора для вычисления тригонометрических функций, но другие гаджеты и методические материалы запрещены. Для выполнения работы выпускнику будет предоставлен черновик. Записанные в нем ответы при проверке не учитываются.