В Словакии угрожали убийством министру внутренних дел после нападения на Фицо

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Угрозы поступили после нападения на Фицо Фото:
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В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо

В Словакии наблюдается рост числа угроз в адрес политических деятелей после покушения на премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает местная газета Pravda. Уточняется, что угрозы в свой адрес получил министр внутренних дел Матус Сутай Эсток.

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«Я стал объектом угрозы смерти», — передает слова министра внутренних дел Матуса Сутая Эстока Pravda. Уточняется, что аналогичные жалобы поступили и от депутата парламента от партии «Направление — Словацкая социал-демократия», возглавляемой Фицо.

Газета пишет, что рост числа агрессивных высказываний в социальных сетях и угроза убийства вызывают тревогу в обществе. Любош Освальд, член городского совета в Хандлове, где произошла регистрация Фицо, отметил, что причиной такого движения стали острые политические дебаты и разделение в обществе.

В Словакии 15 мая было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. В совершении преступления был задержан писатель Юрай Цинтула. Мужчина совершил несколько выстрелов, попав премьеру в область груди и брюшной полости. В МВД страны заявили, что нападавший действовал по политическим мотивам. Задержанный ранее был замечен на антиправительственных протестах, сообщает RT.

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В Словакии наблюдается рост числа угроз в адрес политических деятелей после покушения на премьер-министра Роберта Фицо. Об этом сообщает местная газета Pravda. Уточняется, что угрозы в свой адрес получил министр внутренних дел Матус Сутай Эсток. «Я стал объектом угрозы смерти», — передает слова министра внутренних дел Матуса Сутая Эстока Pravda. Уточняется, что аналогичные жалобы поступили и от депутата парламента от партии «Направление — Словацкая социал-демократия», возглавляемой Фицо. Газета пишет, что рост числа агрессивных высказываний в социальных сетях и угроза убийства вызывают тревогу в обществе. Любош Освальд, член городского совета в Хандлове, где произошла регистрация Фицо, отметил, что причиной такого движения стали острые политические дебаты и разделение в обществе. В Словакии 15 мая было совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо. В совершении преступления был задержан писатель Юрай Цинтула. Мужчина совершил несколько выстрелов, попав премьеру в область груди и брюшной полости. В МВД страны заявили, что нападавший действовал по политическим мотивам. Задержанный ранее был замечен на антиправительственных протестах, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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