Премьера Словакии Фицо пытались убить: что известно об инциденте

На премьер-министра Словакии Фицо было совершено покушение

15 мая 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

Роберт Фицо ранен, он находится в больнице Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/TASS новость из сюжета В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо На премьера Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Он был ранен в грудь и брюшную полость. МВД Словакии подтвердило, что совершена попытка убийства. URA.RU приводит все, что известно об инциденте. Где напали на Фицо Неизвестный ранил Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Он находится в 190 километрах от Братиславы. Очевидцы говорят, что слышали несколько выстрелов. После них премьер Словакии упал на землю. Полиция сразу же задержала нападавшего. Перед тем, как произошел инцидент, неизвестный подозвал к себе премьера. «Робо, иди сюда», — заявил он, передает местное издание Pravda.sk . Что известно о состоянии Фицо после покушения Раненый премьер был доставлен на вертолете в больницу. Он ранен в брюшную полость и грудь. У него травма живота и, судя по всему, рук и ног, пишут издания. Информация по количеству выстрелов разная. Некоторые местные СМИ говорят о трех, а другие о 4-5 со ссылкой на очевидцев. Кто напал на Фицо Пока информации по этому поводу крайне мало. Нападавшего допрашивает полиция. Pravda.sk предполагает, что на премьера напал не местный житель. «Злоумышленник прогуливался по Дому культуры перед окончанием заседания правительства. Внезапно он выстрелил, — рассказал очевидец с места происшествия. Согласно TV Joj, в Фицо выстрелил 71-летний мужчина из города Левице. Сейчас жизни Фицо ничего не угрожает. Что о покушении заявил президент Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила произошедшее. «Я в шоке», — добавил она. Лидер страны пожелала Роберту Фицо всех сил в этот критический момент, чтобы оправиться от нападения. Заседание парламента прервано. Она также призвала всех оказаться от заявлений, которые могли бы привести к эскалации ситуации. Если Фицо будет долго восстанавливаться то, его должен заменить один из вице-премьеров. В настоящее время в правительстве их четыре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На премьера Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. Он был ранен в грудь и брюшную полость. МВД Словакии подтвердило, что совершена попытка убийства. URA.RU приводит все, что известно об инциденте. Неизвестный ранил Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Он находится в 190 километрах от Братиславы. Очевидцы говорят, что слышали несколько выстрелов. После них премьер Словакии упал на землю. Полиция сразу же задержала нападавшего. Перед тем, как произошел инцидент, неизвестный подозвал к себе премьера. «Робо, иди сюда», — заявил он, передает местное издание Pravda.sk. Раненый премьер был доставлен на вертолете в больницу. Он ранен в брюшную полость и грудь. У него травма живота и, судя по всему, рук и ног, пишут издания. Информация по количеству выстрелов разная. Некоторые местные СМИ говорят о трех, а другие о 4-5 со ссылкой на очевидцев. Пока информации по этому поводу крайне мало. Нападавшего допрашивает полиция. Pravda.sk предполагает, что на премьера напал не местный житель. Согласно TV Joj, в Фицо выстрелил 71-летний мужчина из города Левице. Сейчас жизни Фицо ничего не угрожает. Президент Словакии Зузана Чапутова решительно осудила произошедшее. «Я в шоке», — добавил она. Лидер страны пожелала Роберту Фицо всех сил в этот критический момент, чтобы оправиться от нападения. Заседание парламента прервано. Она также призвала всех оказаться от заявлений, которые могли бы привести к эскалации ситуации. Если Фицо будет долго восстанавливаться то, его должен заменить один из вице-премьеров. В настоящее время в правительстве их четыре.