В Словакии раскрыли мотивы покушения на Фицо

МВД Словакии: на Фицо напали по политическим мотивам

15 мая 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

Сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия стрелял в Роберта Фицо Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо На премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено нападение по политическим мотивам. Об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток. «Матуш Шутай-Эшток подтвердил информацию. Покушение на Роберта Фицо произошло из-за политических мотивов», — пишет РИА Новости. Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Он был ранен в грудь и брюшную полость. Известно, что в него стреляли пять раз, и сейчас он находится на операционном столе. Его помощники опубликовали в соцсетях пост, что его судьба будет решена в ближайшие часы. Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено нападение по политическим мотивам. Об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток. «Матуш Шутай-Эшток подтвердил информацию. Покушение на Роберта Фицо произошло из-за политических мотивов», — пишет РИА Новости. Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Он был ранен в грудь и брюшную полость. Известно, что в него стреляли пять раз, и сейчас он находится на операционном столе. Его помощники опубликовали в соцсетях пост, что его судьба будет решена в ближайшие часы. Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.