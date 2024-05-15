15 мая 2024

В Словакии раскрыли мотивы покушения на Фицо

МВД Словакии: на Фицо напали по политическим мотивам
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Сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия стрелял в Роберта Фицо Фото:
новость из сюжета
В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено нападение по политическим мотивам. Об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток.

«Матуш Шутай-Эшток подтвердил информацию. Покушение на Роберта Фицо произошло из-за политических мотивов», — пишет РИА Новости.

Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Он был ранен в грудь и брюшную полость. Известно, что в него стреляли пять раз, и сейчас он находится на операционном столе. Его помощники опубликовали в соцсетях пост, что его судьба будет решена в ближайшие часы. Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.

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На премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено нападение по политическим мотивам. Об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток. «Матуш Шутай-Эшток подтвердил информацию. Покушение на Роберта Фицо произошло из-за политических мотивов», — пишет РИА Новости. Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Он был ранен в грудь и брюшную полость. Известно, что в него стреляли пять раз, и сейчас он находится на операционном столе. Его помощники опубликовали в соцсетях пост, что его судьба будет решена в ближайшие часы. Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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