В Словакии раскрыли мотивы покушения на Фицо

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено нападение по политическим мотивам. Об этом заявил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток.
«Матуш Шутай-Эшток подтвердил информацию. Покушение на Роберта Фицо произошло из-за политических мотивов», — пишет РИА Новости.
Роберта Фицо пытались убить 15 мая. Он был ранен в грудь и брюшную полость. Известно, что в него стреляли пять раз, и сейчас он находится на операционном столе. Его помощники опубликовали в соцсетях пост, что его судьба будет решена в ближайшие часы. Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.