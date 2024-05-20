Сергею Зуеву грозит до 15 лет лишения свободы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу

В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга доставили Сергея Зуева, который подозревается в убийстве 30-летней сотрудницы «Сбера» Анны Кашиной. Следователи заявят ходатайство об аресте мужчины, передает корреспондент URA.RU.

«Суд решит, какого наказания [Сергей Зуев] заслуживает», — рассказала мама Кашиной журналисту агентства. Женщина надеется, что девятилетнюю внучку оставят с ней.

Зуев родился в Алапаевске. В суде заявил, что состоит в гражданском браке. Ранее был судим по ст. 161 УК РФ (грабеж). На учете у наркологов или психиатров не состоит.

Убийство произошло днем 18 мая на улице Победы, 36 на Уралмаше. Оно попало на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям. На кадрах подозреваемый и потерпевшая некоторое время ругаются, затем мужчина выхватывает нож и наносит несколько ударов девушке в голову и область груди. От ранений она скончалась на месте.

Зуев попытался скрыться, но был задержан нарядом ППСП в одном из дворов. В отделе полиции он признался, что двигался в сторону церкви. А по дороге избавился от главной улики — ножа. Орудие убийства искали кинологи. Удалось ли его обнаружить, неизвестно. Теперь мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.