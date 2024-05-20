Обвиняемого в жестоком убийстве девушки на Уралмаше арестовали. Фото

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Приговор убийце Ксении Мецгер. Магнитогорск, камера, арест, суд, клетка, наручники
Сергея Зуева задержали недалеко от места преступления Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу

Екатеринбуржца Сергея Зуева, обвиняемого в убийстве 30-летней сотрудницы «Сбера» Анны Кашиной, отправили под стражу. Такое решение принял Орджоникидзевский районный суд, передает корреспондент URA.RU.

С ходатайством об аресте в суд вышли следователи. Зуев будет находиться под стражей до 17 июля.

Убийство произошло днем 18 мая на улице Победы, 36. По предварительным данным, Зуев пришел на работу к Кашиной и позвал ее поговорить. На улице между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина выхватил нож и нанес несколько ударов девушке. После этого он покинул место преступления. Кашина от ранений скончалась на месте.

Полицейские задержали Зуева по горячим следам в одном из дворов на Уралмаше. По пути он избавился от ножа, который позднее искали кинологи с собаками. В отделе полиции мужчина признался, что направлялся в церковь. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. У Кашиной осталась девятилетняя дочка. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.

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Екатеринбуржца Сергея Зуева, обвиняемого в убийстве 30-летней сотрудницы «Сбера» Анны Кашиной, отправили под стражу. Такое решение принял Орджоникидзевский районный суд, передает корреспондент URA.RU. С ходатайством об аресте в суд вышли следователи. Зуев будет находиться под стражей до 17 июля. Убийство произошло днем 18 мая на улице Победы, 36. По предварительным данным, Зуев пришел на работу к Кашиной и позвал ее поговорить. На улице между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина выхватил нож и нанес несколько ударов девушке. После этого он покинул место преступления. Кашина от ранений скончалась на месте. Полицейские задержали Зуева по горячим следам в одном из дворов на Уралмаше. По пути он избавился от ножа, который позднее искали кинологи с собаками. В отделе полиции мужчина признался, что направлялся в церковь. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. У Кашиной осталась девятилетняя дочка. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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