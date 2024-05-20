Сергея Зуева задержали недалеко от места преступления Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу

Екатеринбуржца Сергея Зуева, обвиняемого в убийстве 30-летней сотрудницы «Сбера» Анны Кашиной, отправили под стражу. Такое решение принял Орджоникидзевский районный суд, передает корреспондент URA.RU.

С ходатайством об аресте в суд вышли следователи. Зуев будет находиться под стражей до 17 июля.

Убийство произошло днем 18 мая на улице Победы, 36. По предварительным данным, Зуев пришел на работу к Кашиной и позвал ее поговорить. На улице между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина выхватил нож и нанес несколько ударов девушке. После этого он покинул место преступления. Кашина от ранений скончалась на месте.

Полицейские задержали Зуева по горячим следам в одном из дворов на Уралмаше. По пути он избавился от ножа, который позднее искали кинологи с собаками. В отделе полиции мужчина признался, что направлялся в церковь. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. У Кашиной осталась девятилетняя дочка. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.

Фото: Илья Московец © URA.RU