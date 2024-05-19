Ночью над Португалией произошла сильная вспышка. Она связана с падением метеорита, который пересекал атмосферу. Об этом сообщают местные жители, которые стали очевидцами природного явления.
«Вспышка шара света была замечена в субботу вечером по всей Португалии. Это был метеорит, пересекающий атмосферу, о чем свидетельствуют десятки видео и фотографий вспышки, которыми сразу же начали делиться в социальных сетях», — сообщает местное издание
Где упал метеорит до сих неизвестно. Поступали различные сообщения, однако оперативные службы не смогли найти остатки небесного тела. TNW пишет, что метеорит, возможно, упал в городе Пиньеру. Однако официальной информации по этому поводу нет.
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