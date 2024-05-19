В мире Европа Огромный яркий метеорит пролетел в небе над Португалией. Видео 19 мая 2024 в 09:14 Размер текста - 17 + На несколько секунд небо над Португалией окрасилось в синий цвет (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ночью над Португалией произошла сильная вспышка. Она связана с падением метеорита, который пересекал атмосферу. Об этом сообщают местные жители, которые стали очевидцами природного явления. «Вспышка шара света была замечена в субботу вечером по всей Португалии. Это был метеорит, пересекающий атмосферу, о чем свидетельствуют десятки видео и фотографий вспышки, которыми сразу же начали делиться в социальных сетях», — сообщает местное издание PUBLICO . Где упал метеорит до сих неизвестно. Поступали различные сообщения, однако оперативные службы не смогли найти остатки небесного тела. TNW пишет, что метеорит, возможно, упал в городе Пиньеру. Однако официальной информации по этому поводу нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ночью над Португалией произошла сильная вспышка. Она связана с падением метеорита, который пересекал атмосферу. Об этом сообщают местные жители, которые стали очевидцами природного явления. «Вспышка шара света была замечена в субботу вечером по всей Португалии. Это был метеорит, пересекающий атмосферу, о чем свидетельствуют десятки видео и фотографий вспышки, которыми сразу же начали делиться в социальных сетях», — сообщает местное издание PUBLICO. Где упал метеорит до сих неизвестно. Поступали различные сообщения, однако оперативные службы не смогли найти остатки небесного тела. TNW пишет, что метеорит, возможно, упал в городе Пиньеру. Однако официальной информации по этому поводу нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям