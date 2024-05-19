Огромный яркий метеорит пролетел в небе над Португалией. Видео

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Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
На несколько секунд небо над Португалией окрасилось в синий цвет (архивное фото) Фото:

Ночью над Португалией произошла сильная вспышка. Она связана с падением метеорита, который пересекал атмосферу. Об этом сообщают местные жители, которые стали очевидцами природного явления.

«Вспышка шара света была замечена в субботу вечером по всей Португалии. Это был метеорит, пересекающий атмосферу, о чем свидетельствуют десятки видео и фотографий вспышки, которыми сразу же начали делиться в социальных сетях», — сообщает местное издание PUBLICO.

Где упал метеорит до сих неизвестно. Поступали различные сообщения, однако оперативные службы не смогли найти остатки небесного тела. TNW пишет, что метеорит, возможно, упал в городе Пиньеру. Однако официальной информации по этому поводу нет.

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Ночью над Португалией произошла сильная вспышка. Она связана с падением метеорита, который пересекал атмосферу. Об этом сообщают местные жители, которые стали очевидцами природного явления. «Вспышка шара света была замечена в субботу вечером по всей Португалии. Это был метеорит, пересекающий атмосферу, о чем свидетельствуют десятки видео и фотографий вспышки, которыми сразу же начали делиться в социальных сетях», — сообщает местное издание PUBLICO. Где упал метеорит до сих неизвестно. Поступали различные сообщения, однако оперативные службы не смогли найти остатки небесного тела. TNW пишет, что метеорит, возможно, упал в городе Пиньеру. Однако официальной информации по этому поводу нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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