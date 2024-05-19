В российских школах предложили изучать историю Китая вместо европейской

Директор ИКСА РАН Бабаев: в школах нужно изучать историю и культуру Китая

19 мая 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

В школах РФ могут ввести изучение истории и культуры Китая Фото: Владимир Андреев © URA.RU В школах России предложили изучать китайскую историю и культуру, аргументируя это тем, что нужно сократить «чрезмерную детализацию» истории стран Европы. Об этом сообщил директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. «Необходимо преподавать в российских школах историю и культуру Китая и других цивилизаций Востока», — передает РИА Новости слова Бабаева. Он уточнил, что на данный момент в школах во всех проявлениях изучается европейская история, но дети не знают об истории и памятниках Китая. Сейчас КНР является ключевым партнером России. С ним нужно выстраивать отношения на всех уровнях: наука, бизнес, органы власти, студенческий обмен. По словам директор Института Китая, многие образованные россияне не могут поговорить с китайскими партнерами о базе в культуре и истории КНР. В связи с этим нужно сбалансировать школьную программу таким образом, чтобы выпускники мели представление об исторических аспектах цивилизаций и Азии, и Европы. Ранее президент Владимир Путин посетил с государственным визитом Китай и провел переговоры с председателем Си Цзиньпином. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на встрече лидеров обсуждалась инициатива КНР в сфере глобальной безопасности. Также он отметил, что двусторонние отношения стран превосходят рамки традиционных союзов прошлого. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что рабочий визит Владимира Путина в Китай стал судьбоносным шагом, который определит будущее не только России, но и всей планеты. По ее словам, многие страны воспринимают отношения РФ и КНР в качестве альтернативы, передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школах России предложили изучать китайскую историю и культуру, аргументируя это тем, что нужно сократить «чрезмерную детализацию» истории стран Европы. Об этом сообщил директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. «Необходимо преподавать в российских школах историю и культуру Китая и других цивилизаций Востока», — передает РИА Новости слова Бабаева. Он уточнил, что на данный момент в школах во всех проявлениях изучается европейская история, но дети не знают об истории и памятниках Китая. Сейчас КНР является ключевым партнером России. С ним нужно выстраивать отношения на всех уровнях: наука, бизнес, органы власти, студенческий обмен. По словам директор Института Китая, многие образованные россияне не могут поговорить с китайскими партнерами о базе в культуре и истории КНР. В связи с этим нужно сбалансировать школьную программу таким образом, чтобы выпускники мели представление об исторических аспектах цивилизаций и Азии, и Европы. Ранее президент Владимир Путин посетил с государственным визитом Китай и провел переговоры с председателем Си Цзиньпином. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на встрече лидеров обсуждалась инициатива КНР в сфере глобальной безопасности. Также он отметил, что двусторонние отношения стран превосходят рамки традиционных союзов прошлого. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что рабочий визит Владимира Путина в Китай стал судьбоносным шагом, который определит будущее не только России, но и всей планеты. По ее словам, многие страны воспринимают отношения РФ и КНР в качестве альтернативы, передает деловое издание «Взгляд».