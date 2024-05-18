18 мая 2024

Екатеринбургские сыщики поймали пассажирку, обокравшую водителя «Яндекс Такси»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, такси, яндекс, пассажир, таксист
Пассажирка, подозреваемая в мошенничестве, задержана (архивное фото) Фото:

Полицейские задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Прямо во время поездки она умудрилась перевести деньги с телефона водителя «Яндекс Такси».

«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №9 разыскали и задержали подозреваемую в краже денег с банковского счета заявителя. Ранее судимая женщина арестована», — рассказали представители полиции.

Источник URA.RU, близкий к теме, пояснил, что женщина страдает наркоманией, как и ее приятель, на счет которого она перевела деньги. Дама во время поездки попросила у водителя сотовый, чтобы «позвонить маме», сняла со счета пять тысяч рублей, а потом сбежала, не расплатившись.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Прямо во время поездки она умудрилась перевести деньги с телефона водителя «Яндекс Такси». «Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №9 разыскали и задержали подозреваемую в краже денег с банковского счета заявителя. Ранее судимая женщина арестована», — рассказали представители полиции. Источник URA.RU, близкий к теме, пояснил, что женщина страдает наркоманией, как и ее приятель, на счет которого она перевела деньги. Дама во время поездки попросила у водителя сотовый, чтобы «позвонить маме», сняла со счета пять тысяч рублей, а потом сбежала, не расплатившись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...