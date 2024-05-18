Екатеринбургские сыщики поймали пассажирку, обокравшую водителя «Яндекс Такси»

Полицейские задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Прямо во время поездки она умудрилась перевести деньги с телефона водителя «Яндекс Такси».
«Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №9 разыскали и задержали подозреваемую в краже денег с банковского счета заявителя. Ранее судимая женщина арестована», — рассказали представители полиции.
Источник URA.RU, близкий к теме, пояснил, что женщина страдает наркоманией, как и ее приятель, на счет которого она перевела деньги. Дама во время поездки попросила у водителя сотовый, чтобы «позвонить маме», сняла со счета пять тысяч рублей, а потом сбежала, не расплатившись.
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