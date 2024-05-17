Екатеринбурженка обокрала водителя «Яндекс Такси» во время поездки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, яндекс такси, яндекс go
Пассажирка перевела деньги с телефона таксиста, пока они были в пути (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге клиентка обокрала водителя «Яндекс Такси», который подвозил ее по вызову. Женщина попросила у мужчины сотовый телефон и во время поездки перевела с него деньги, рассказал URA.RU источник.

«Ранним утром водитель вез женщину из переулка Суворовский на улицу Юмашева, 7. Она попросила у него телефон, чтобы позвонить маме, объяснила, что на ее мобильнике закончились деньги. Мужчина дал и не видел, чем занимается пассажирка на заднем сиденье. Когда прибыли на место, женщина заявила, что ей нечем заплатить. Она сказала, что поднимется за деньгами, и попросила ее подождать», — рассказал собеседник агентства.

Водитель прождал клиентку два часа, но та так и не появилась. А вечером он обнаружил, что с его карты незнакомка перевела 5200 рублей. Он обратился в полицию.

Сотрудники выяснили, что номер, на который был совершен перевод, принадлежит пожилой жительнице поселка Нейво-Рудянка. Та в свою очередь пояснила, что о переводе ей сообщил 28-летний внук и попросил перекинуть деньги ему на карту. Таким образом полицейские вышли на знакомую внука, которую по фото опознал таксист. Сейчас их обоих ищут.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге клиентка обокрала водителя «Яндекс Такси», который подвозил ее по вызову. Женщина попросила у мужчины сотовый телефон и во время поездки перевела с него деньги, рассказал URA.RU источник. «Ранним утром водитель вез женщину из переулка Суворовский на улицу Юмашева, 7. Она попросила у него телефон, чтобы позвонить маме, объяснила, что на ее мобильнике закончились деньги. Мужчина дал и не видел, чем занимается пассажирка на заднем сиденье. Когда прибыли на место, женщина заявила, что ей нечем заплатить. Она сказала, что поднимется за деньгами, и попросила ее подождать», — рассказал собеседник агентства. Водитель прождал клиентку два часа, но та так и не появилась. А вечером он обнаружил, что с его карты незнакомка перевела 5200 рублей. Он обратился в полицию. Сотрудники выяснили, что номер, на который был совершен перевод, принадлежит пожилой жительнице поселка Нейво-Рудянка. Та в свою очередь пояснила, что о переводе ей сообщил 28-летний внук и попросил перекинуть деньги ему на карту. Таким образом полицейские вышли на знакомую внука, которую по фото опознал таксист. Сейчас их обоих ищут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...