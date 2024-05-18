18 мая 2024

В СМИ запустили фейк о суициде подозреваемого в убийстве девушки на Уралмаше

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, уголовное дело, убийство, нож
Подозреваемый в жестокой расправе находится в ИВС Фото:
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Информация о самоубийстве Сергея Зуева — подозреваемого в зверском убийстве 30-летней Анны Кашиной, которую транслирует telegram-канал «КП-Екатеринбург», не соответствует действительности. Об этом URA.RU заявили в силовых структурах региона.

В СУ СК по Свердловской области опровергли информацию о суициде Зуева, а глава пресс-службы областного ГУ МВД полковник Валерий Горелых назвал ложными сведения о том, что задержанный находится в СИЗО. «В реальности он содержится в одной из камер изолятора временного содержания (ИВС) УМВД по Екатеринбургу, что на Фрунзе, 74. Фигурант громкого дела в камере находится не один. После появления в интернете фейка о его смерти, сотрудники ИВС лично убедились, что это не так. В настоящее время он спит. Когда его окликнули, он поднял руку, продемонстрировав, что слышит, после чего укрылся одеялом и продолжил спать», — пояснил URA.RU офицер.

Убийство на ул. Победы, 36 на Уралмаше произошло днем 18 мая. Зуев позвал Кашину на разговор. На улице между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина выхватил нож и нанес несколько ударов девушке. От ранений она скончалась на месте. Полицейские задержали Зуева, скоро ему изберут меру пресечения. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

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Информация о самоубийстве Сергея Зуева — подозреваемого в зверском убийстве 30-летней Анны Кашиной, которую транслирует telegram-канал «КП-Екатеринбург», не соответствует действительности. Об этом URA.RU заявили в силовых структурах региона. В СУ СК по Свердловской области опровергли информацию о суициде Зуева, а глава пресс-службы областного ГУ МВД полковник Валерий Горелых назвал ложными сведения о том, что задержанный находится в СИЗО. «В реальности он содержится в одной из камер изолятора временного содержания (ИВС) УМВД по Екатеринбургу, что на Фрунзе, 74. Фигурант громкого дела в камере находится не один. После появления в интернете фейка о его смерти, сотрудники ИВС лично убедились, что это не так. В настоящее время он спит. Когда его окликнули, он поднял руку, продемонстрировав, что слышит, после чего укрылся одеялом и продолжил спать», — пояснил URA.RU офицер. Убийство на ул. Победы, 36 на Уралмаше произошло днем 18 мая. Зуев позвал Кашину на разговор. На улице между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина выхватил нож и нанес несколько ударов девушке. От ранений она скончалась на месте. Полицейские задержали Зуева, скоро ему изберут меру пресечения. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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