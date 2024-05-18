В Магнитогорске парень избил мужчину бейсбольной битой

19 мая 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Парень нанес мужчине серьезную травму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) в ночь на 19 мая парень избил бейсбольной битой 44-летнего мужчину, с которым поругался в одном из развлекательных заведений города. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В ночное время 19 мая сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Магнитогорску по горячим следам задержали 29-летнего местного жителя, причинившего серьезную травму мужчине… Между потерпевшим и нападавшим произошел бытовой конфликт в одном из развлекательных заведений города», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Выяснять отношения конфликтующие вышли на улицу. 44-летний мужчина распылил парню в лицо содержимое перцового баллончика. Когда молодой человек пришел в себя, он достал из машины, предположительно, бейсбольную биту и удар ей несколько раз своего обидчика. Пострадавшего увезли на скорой с серьезной травмой. Парень был задержан по горячим следам. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), сообщили в полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) в ночь на 19 мая парень избил бейсбольной битой 44-летнего мужчину, с которым поругался в одном из развлекательных заведений города. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «В ночное время 19 мая сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Магнитогорску по горячим следам задержали 29-летнего местного жителя, причинившего серьезную травму мужчине… Между потерпевшим и нападавшим произошел бытовой конфликт в одном из развлекательных заведений города», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Выяснять отношения конфликтующие вышли на улицу. 44-летний мужчина распылил парню в лицо содержимое перцового баллончика. Когда молодой человек пришел в себя, он достал из машины, предположительно, бейсбольную биту и удар ей несколько раз своего обидчика. Пострадавшего увезли на скорой с серьезной травмой. Парень был задержан по горячим следам. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), сообщили в полиции.