В Магнитогорске парень избил мужчину бейсбольной битой

В Магнитогорске (Челябинская область) в ночь на 19 мая парень избил бейсбольной битой 44-летнего мужчину, с которым поругался в одном из развлекательных заведений города. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«В ночное время 19 мая сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по городу Магнитогорску по горячим следам задержали 29-летнего местного жителя, причинившего серьезную травму мужчине… Между потерпевшим и нападавшим произошел бытовой конфликт в одном из развлекательных заведений города», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Выяснять отношения конфликтующие вышли на улицу. 44-летний мужчина распылил парню в лицо содержимое перцового баллончика. Когда молодой человек пришел в себя, он достал из машины, предположительно, бейсбольную биту и удар ей несколько раз своего обидчика. Пострадавшего увезли на скорой с серьезной травмой.
Парень был задержан по горячим следам. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), сообщили в полиции.
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