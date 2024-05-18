18 мая 2024
17 мая 2024

На челябинской трассе столкнулись четыре машины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, гаи, трасса, гибдд, дорога, полиция дпс
Сотрудники Госавтоинспекции принимают все меры по скорейшему оформлению ДТП Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в районе Миасса произошло массовое ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«На 1784 км (Миасский городской округ — прим. URA.RU) автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск по направлению в Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили два человека», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке ДТП начала образовывать пробка.

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В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в районе Миасса произошло массовое ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «На 1784 км (Миасский городской округ — прим. URA.RU) автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск по направлению в Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили два человека», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке ДТП начала образовывать пробка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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