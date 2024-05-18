На челябинской трассе столкнулись четыре машины. Видео

19 мая 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Сотрудники Госавтоинспекции принимают все меры по скорейшему оформлению ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в районе Миасса произошло массовое ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «На 1784 км (Миасский городской округ — прим. URA.RU) автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск по направлению в Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили два человека», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке ДТП начала образовывать пробка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в районе Миасса произошло массовое ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «На 1784 км (Миасский городской округ — прим. URA.RU) автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск по направлению в Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили два человека», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке ДТП начала образовывать пробка.