В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в районе Миасса произошло массовое ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«На 1784 км (Миасский городской округ — прим. URA.RU) автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск по направлению в Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП травмы получили два человека», — говорится в telegram-канале ведомства. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на участке ДТП начала образовывать пробка.
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