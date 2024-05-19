Стало известно о состоянии президента Ирана после жесткой посадки самолета

Mehr: с президентом Ирана все в порядке после жесткой посадки самолета
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С президентом Ирана все в порядке после крушения самолета
С президентом Ирана все в порядке после крушения самолета Фото:

Президент Ирана Эбрахим Раиси жив, с ним все в порядке. Об этом сообщает агентство Mehr.

Глава МВД Ирана подтвердил инцидент с президентским вертолетом, спасатели до сих пор не добрались до места аварии, сообщает IRIB. Ранее вертолет с иранским президентом потерпел крушение в Азербайджане.

Обновлено в 16:44 по мск: глава МВД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян пока не подтверждает информацию о том, что президент страны не пострадал после жесткой посадки вертолета, связи с ним нет, сообщает телеканал Al-Masirah.

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Президент Ирана Эбрахим Раиси жив, с ним все в порядке. Об этом сообщает агентство Mehr. Глава МВД Ирана подтвердил инцидент с президентским вертолетом, спасатели до сих пор не добрались до места аварии, сообщает IRIB. Ранее вертолет с иранским президентом потерпел крушение в Азербайджане. Обновлено в 16:44 по мск: глава МВД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян пока не подтверждает информацию о том, что президент страны не пострадал после жесткой посадки вертолета, связи с ним нет, сообщает телеканал Al-Masirah.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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