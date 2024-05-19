Стало известно о состоянии президента Ирана после жесткой посадки самолета

С президентом Ирана все в порядке после крушения самолета
Президент Ирана Эбрахим Раиси жив, с ним все в порядке. Об этом сообщает агентство Mehr.
Глава МВД Ирана подтвердил инцидент с президентским вертолетом, спасатели до сих пор не добрались до места аварии, сообщает IRIB. Ранее вертолет с иранским президентом потерпел крушение в Азербайджане.
Обновлено в 16:44 по мск: глава МВД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян пока не подтверждает информацию о том, что президент страны не пострадал после жесткой посадки вертолета, связи с ним нет, сообщает телеканал Al-Masirah.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.