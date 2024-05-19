Больше четырех часов назад вертолет президента Ирана потерпел крушение: фоторепортаж с места событий

Определено место крушения вертолета иранского президента Раиси

19 мая 2024 в 22:17 Размер текста - 17 +

Более четырех часов назад вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси пропал с радаров. С наступлением темноты и ухудшением погодных условий поиски осложнились. На месте работают спасатели, иранская армия и медицинские бригады, определено местоположение вертолета. Несколько спасателей пропали. Официальных сообщений о состоянии президента и его команды нет, хотя в СМИ появляются неподтвержденные сообщения об их гибели. URA.RU публикует фоторепортаж с места спасательной операции.