Больше четырех часов назад вертолет президента Ирана потерпел крушение: фоторепортаж с места событий

Официальных заявлений о состоянии президента нет
новость из сюжетаВертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане
Более четырех часов назад вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси пропал с радаров. С наступлением темноты и ухудшением погодных условий поиски осложнились. На месте работают спасатели, иранская армия и медицинские бригады, определено местоположение вертолета. Несколько спасателей пропали. Официальных сообщений о состоянии президента и его команды нет, хотя в СМИ появляются неподтвержденные сообщения об их гибели. URA.RU публикует фоторепортаж с места спасательной операции.
Из-за сильного тумана затруднены поиски
К месту крушения вертолета направляются беспилотники Красного Полумесяца
Карта аварии вертолета в Азербайджане
Отправка беспилотников и спасательных команд Красного Полумесяца на место происшествия для сопровождения вертолета с президентом
Последнее изображение президентского вертолета в конце церемонии открытия плотины Кыз-Кала
На место происшествия были направлены восемь машин скорой помощи
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