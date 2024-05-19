Больше четырех часов назад вертолет президента Ирана потерпел крушение: фоторепортаж с места событий

Определено место крушения вертолета иранского президента Раиси
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Официальных заявлений о состоянии президента нет Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Более четырех часов назад вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси пропал с радаров. С наступлением темноты и ухудшением погодных условий поиски осложнились. На месте работают спасатели, иранская армия и медицинские бригады, определено местоположение вертолета. Несколько спасателей пропали. Официальных сообщений о состоянии президента и его команды нет, хотя в СМИ появляются неподтвержденные сообщения об их гибели. URA.RU публикует фоторепортаж с места спасательной операции.

https://t.me/Tasnimnews/299479
Из-за сильного тумана затруднены поиски
https://t.me/Tasnimnews/299469
К месту крушения вертолета направляются беспилотники Красного Полумесяца
https://t.me/Tasnimnews/299471
Карта аварии вертолета в Азербайджане
https://t.me/isna94/302450
Отправка беспилотников и спасательных команд Красного Полумесяца на место происшествия для сопровождения вертолета с президентом
https://t.me/isna94/302466
Последнее изображение президентского вертолета в конце церемонии открытия плотины Кыз-Кала
https://t.me/Tasnimnews/299472
На место происшествия были направлены восемь машин скорой помощи

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Более четырех часов назад вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси пропал с радаров. С наступлением темноты и ухудшением погодных условий поиски осложнились. На месте работают спасатели, иранская армия и медицинские бригады, определено местоположение вертолета. Несколько спасателей пропали. Официальных сообщений о состоянии президента и его команды нет, хотя в СМИ появляются неподтвержденные сообщения об их гибели. URA.RU публикует фоторепортаж с места спасательной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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