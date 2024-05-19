Вертолет с иранским президентом Эбрахимом Раиси потерпел крушение

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение
Вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в Азербайджане. Об этом сообщили в Tasnimnews. На место происшествия направлены спасательные команды.
"Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в Восточном Азербайджане", — передает telеgram канал Tasnimnews. Информация о состоянии президента и других пассажиров вертолета пока не раскрывается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.