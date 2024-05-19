Вертолет с иранским президентом Эбрахимом Раиси потерпел крушение

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Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение Фото:

Вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в Азербайджане. Об этом сообщили в Tasnimnews. На место происшествия направлены спасательные команды.

"Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в Восточном Азербайджане", — передает telеgram канал Tasnimnews. Информация о состоянии президента и других пассажиров вертолета пока не раскрывается.

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Вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в Азербайджане. Об этом сообщили в Tasnimnews. На место происшествия направлены спасательные команды. "Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение в Восточном Азербайджане", — передает telеgram канал Tasnimnews. Информация о состоянии президента и других пассажиров вертолета пока не раскрывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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