19 мая 2024

В Словакии к трем месяцам тюрьмы приговорили одобрявшего покушение на Фицо

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Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
За выкрики, одобряющие покушение на премьер-министра, мужчина получил три месяца заключения Фото:

В Словакии мужчине назначили три месяца заключения за одобрение покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом заявил генеральный прокурор республики Марош Жилинка.

«Районный суд Банска-Бистрица на основе жалобы, поданной прокурором районной прокуратуры, 19 мая 2024 года в ускоренном процессе осудил Ивана Ч. за преступление, выражающееся в одобрении уголовного преступления. Около больницы, куда госпитализировали Фицо, он выкрикивал фразы в поддержку действий преступника», — цитирует ТАСС генерального прокурора республики Мароша Жилинку.

Ранее словацкие следователи рассматривали возможность того, что человек, совершивший покушение на премьер-министра Роберта Фицо, не действовал в одиночку. Покушение на руководителя было совершено 15 мая. Он был ранен выстрелами в грудь и брюшную полость.

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В Словакии мужчине назначили три месяца заключения за одобрение покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом заявил генеральный прокурор республики Марош Жилинка. «Районный суд Банска-Бистрица на основе жалобы, поданной прокурором районной прокуратуры, 19 мая 2024 года в ускоренном процессе осудил Ивана Ч. за преступление, выражающееся в одобрении уголовного преступления. Около больницы, куда госпитализировали Фицо, он выкрикивал фразы в поддержку действий преступника», — цитирует ТАСС генерального прокурора республики Мароша Жилинку. Ранее словацкие следователи рассматривали возможность того, что человек, совершивший покушение на премьер-министра Роберта Фицо, не действовал в одиночку. Покушение на руководителя было совершено 15 мая. Он был ранен выстрелами в грудь и брюшную полость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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