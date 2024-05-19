В Словакии к трем месяцам тюрьмы приговорили одобрявшего покушение на Фицо

В Словакии мужчине назначили три месяца заключения за одобрение покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом заявил генеральный прокурор республики Марош Жилинка.
«Районный суд Банска-Бистрица на основе жалобы, поданной прокурором районной прокуратуры, 19 мая 2024 года в ускоренном процессе осудил Ивана Ч. за преступление, выражающееся в одобрении уголовного преступления. Около больницы, куда госпитализировали Фицо, он выкрикивал фразы в поддержку действий преступника», — цитирует ТАСС генерального прокурора республики Мароша Жилинку.
Ранее словацкие следователи рассматривали возможность того, что человек, совершивший покушение на премьер-министра Роберта Фицо, не действовал в одиночку. Покушение на руководителя было совершено 15 мая. Он был ранен выстрелами в грудь и брюшную полость.
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