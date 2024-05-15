Из-за чего могли покушаться на премьера Словакии: самые громкие заявления Фицо по Украине

Премьер Словакии Фицо тяжело ранен в результате покушения

15 мая 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Роберт Фицо попал в больницу после покушения Фото: Radovan Stoklasa/AP/TASS новость из сюжета В Словакии попытались застрелить премьер-министра Фицо Сегодня, 15 мая, на премьер-министра Словакии было совершено покушение. Он доставлен в больницу. В МВД заявили, что его планировали убить. Его ранили после того, как он вышел с заседания Национального совета Словацкой Республики. Нападавший стрелял из огнестрельного оружия. Сам Фицо неоднократно выступал против военной поддержки Украины, а также ее членства в НАТО. Самые важные его заявление, которые могли стать причиной нападения, — в материале URA.RU. Словакия отвернулась от Украины после прихода Фицо Новость по теме Западные политики шокированы покушением на премьера Словакии Фицо: заявления В октябре 2023 года лидер пророссийской партии Словакии Smer Роберт Фицо был назначен на должность премьер-министра страны. Сама партия выступала за полный отказ от поддержки Украины, а Фицо говорил, что именно Киев виноват в начале спецоперации. На следующий месяц после назначения Фицо заявил, что Словакия прекращает поддержку Украине. При этом он особо отметил роль гуманитарных поставок. «С большой радостью хочу констатировать, что все правительство, что означает все партии, которые в нем представлены, единогласно решили отвергнуть отправку этого оружия, этих боеприпасов на Украину. Этим мы показываем, что прежде всего мы будем отдавать предпочтение гуманитарной помощи и какие-либо поставки оружия и боеприпасов с государственных армейских складов на Украину закончены», — заявлял политик. Фицо выступал против ввода войск на Украину Фицо отмечал, что поддержка Украины бессмысленна Фото: Стрингер / РИА Новости После заявления лидера Франции Эммануэля Макрона о вводе войск, Фицо категорически отказался поддерживать эту идею. Он напомнил, что Киев не состоит в НАТО, а Словакия не имеет ничего общего с военным конфликтом на Украине. «Совершенно ясно… Заверяю, что, пусть нас будет просить кто угодно и о чем угодно, но нога словацкого солдата не переступит словацко-украинскую границу», — эмоционально говорил Фицо 2 мая. Словакия против вступления Украины в НАТО Фицо выразил свою позицию против вступления Украины в НАТО и намерение использовать вето для блокирования этого процесса. Он считает, что присоединение Украины к альянсу может спровоцировать начало глобального конфликта. Словакия находится в НАТО с 2004 года. Момент покушения на Фицо Военная помощь Украине от Запада бессмысленна Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Западу не стоит финансировать Киев. Такие действия приводят только к большему числу жертв, уверял Фицо. «Через три года также мы будем здесь стоять, и будем констатировать, что пропали 50 миллиардов евро [предлагаемых в ЕС для выделения помощи Украине]. А со стороны Киева станет на сто тысяч больше потерь», — предупреждал премьер-министр. Он также отмечал, что антироссийские санкции негативно влияют на жителей Словакии. Еще он требовал, чтобы каждое новое ограничение должно тщательно анализировать. Что известно о покушении на Фицо Политика пытались убить 15 мая. Он был ранен в грудь и брюшную полость. Сейчас он находится в больнице. Его помощники опубликовали в соцсетях пост, что его судьба будет решена в ближайшие часы. Нападавший задержан. Его мотивы пока неизвестны. Более подробно — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 15 мая, на премьер-министра Словакии было совершено покушение. Он доставлен в больницу. В МВД заявили, что его планировали убить. Его ранили после того, как он вышел с заседания Национального совета Словацкой Республики. Нападавший стрелял из огнестрельного оружия. Сам Фицо неоднократно выступал против военной поддержки Украины, а также ее членства в НАТО. Самые важные его заявление, которые могли стать причиной нападения, — в материале URA.RU. В октябре 2023 года лидер пророссийской партии Словакии Smer Роберт Фицо был назначен на должность премьер-министра страны. Сама партия выступала за полный отказ от поддержки Украины, а Фицо говорил, что именно Киев виноват в начале спецоперации. На следующий месяц после назначения Фицо заявил, что Словакия прекращает поддержку Украине. При этом он особо отметил роль гуманитарных поставок. После заявления лидера Франции Эммануэля Макрона о вводе войск, Фицо категорически отказался поддерживать эту идею. Он напомнил, что Киев не состоит в НАТО, а Словакия не имеет ничего общего с военным конфликтом на Украине. Фицо выразил свою позицию против вступления Украины в НАТО и намерение использовать вето для блокирования этого процесса. Он считает, что присоединение Украины к альянсу может спровоцировать начало глобального конфликта. Словакия находится в НАТО с 2004 года. Западу не стоит финансировать Киев. Такие действия приводят только к большему числу жертв, уверял Фицо. Он также отмечал, что антироссийские санкции негативно влияют на жителей Словакии. Еще он требовал, чтобы каждое новое ограничение должно тщательно анализировать. Политика пытались убить 15 мая. Он был ранен в грудь и брюшную полость. Сейчас он находится в больнице. Его помощники опубликовали в соцсетях пост, что его судьба будет решена в ближайшие часы. Нападавший задержан. Его мотивы пока неизвестны. Более подробно — в материале URA.RU.