19 мая 2024

Симоньян: Запад в шоке от успехов России в зоне СВО

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян высказалась по поводу заголовков западных газет Фото:

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Запад в шоке от успешного продвижения армии РФ в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом она сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«И сейчас мы же видим, с одной стороны, какие успехи демонстрирует наша армия, как они (страны Запада — прим. URA.RU) ошеломлены все. Я несколько дней читаю заголовки западных газет. Они просто в шоке от нашего продвижения (в зоне СВО — прим. URA.RU). И как можно было его прозевать, и как они все его прозевали?» — сказала Симоньян.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские военные продолжают взламывать систему опорных пунктов в зоне СВО. Он также уточнил, что ВС РФ с начала года взяли под контроль почти 550 кв. км территорий новых регионов, — передает RT. В частности, группировка «Запад» улучшила тактическое положение, а также нанесла удар по пехоте и технике четырех бригад ВСУ. URA.RU подготовило интерактивную карту спецоперации на 18 мая, а также ход военных действий.

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Запад в шоке от успешного продвижения армии РФ в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом она сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». «И сейчас мы же видим, с одной стороны, какие успехи демонстрирует наша армия, как они (страны Запада — прим. URA.RU) ошеломлены все. Я несколько дней читаю заголовки западных газет. Они просто в шоке от нашего продвижения (в зоне СВО — прим. URA.RU). И как можно было его прозевать, и как они все его прозевали?» — сказала Симоньян. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские военные продолжают взламывать систему опорных пунктов в зоне СВО. Он также уточнил, что ВС РФ с начала года взяли под контроль почти 550 кв. км территорий новых регионов, — передает RT. В частности, группировка «Запад» улучшила тактическое положение, а также нанесла удар по пехоте и технике четырех бригад ВСУ. URA.RU подготовило интерактивную карту спецоперации на 18 мая, а также ход военных действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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