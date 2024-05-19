Симоньян: Запад в шоке от успехов России в зоне СВО

20 мая 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян высказалась по поводу заголовков западных газет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Запад в шоке от успешного продвижения армии РФ в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом она сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». «И сейчас мы же видим, с одной стороны, какие успехи демонстрирует наша армия, как они (страны Запада — прим. URA.RU) ошеломлены все. Я несколько дней читаю заголовки западных газет. Они просто в шоке от нашего продвижения (в зоне СВО — прим. URA.RU). И как можно было его прозевать, и как они все его прозевали?» — сказала Симоньян. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские военные продолжают взламывать систему опорных пунктов в зоне СВО. Он также уточнил, что ВС РФ с начала года взяли под контроль почти 550 кв. км территорий новых регионов, — передает RT. В частности, группировка «Запад» улучшила тактическое положение, а также нанесла удар по пехоте и технике четырех бригад ВСУ. URA.RU подготовило интерактивную карту спецоперации на 18 мая, а также ход военных действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Запад в шоке от успешного продвижения армии РФ в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом она сказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». «И сейчас мы же видим, с одной стороны, какие успехи демонстрирует наша армия, как они (страны Запада — прим. URA.RU) ошеломлены все. Я несколько дней читаю заголовки западных газет. Они просто в шоке от нашего продвижения (в зоне СВО — прим. URA.RU). И как можно было его прозевать, и как они все его прозевали?» — сказала Симоньян. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские военные продолжают взламывать систему опорных пунктов в зоне СВО. Он также уточнил, что ВС РФ с начала года взяли под контроль почти 550 кв. км территорий новых регионов, — передает RT. В частности, группировка «Запад» улучшила тактическое положение, а также нанесла удар по пехоте и технике четырех бригад ВСУ. URA.RU подготовило интерактивную карту спецоперации на 18 мая, а также ход военных действий.