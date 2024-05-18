ВСУ бегут из Харьковской области и атакуют Крым: карта СВО на 18 мая

До 11 выросло число пострадавших из-за ракетного удара по Херсонской области

18 мая 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар по Крыму и Херсонской области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атаковали в Херсонской области город Скадовск. Число пострадавших, по последним данным, составляет 11 человек. Также из-за ракетного обстрела разрушен частный дом. В Харьковской области продолжается эвакуация из населенных пунктов. Интерактивная карта спецоперации на Украине на 18 мая, а также ход военных действий — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Харьковское направление Новость по теме Почему Россия начала наступление в Харьковской области, и что это значит для Украины Из Харькова стали вывозиться документы силовых структур и госучреждений. Также там идет подготовка больниц к приему раненых. Все это связано с продвижением России в Харьковской области, сообщил военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев и эфире «Соловьев LIVE». Глава военной администрации региона Олег Синегубов заявил, что за последние дни из Харьковской области эвакуированы примерно 10 тысяч жителей. Больше всего — из харьковского райна. Продвижение России на этом направлении продолжается. Луганское направление Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, а также нанесла удар по пехоты и технике четырех бригад ВСУ. Были отражены две контратаки около Новосадового. За время боев армия противника потеряла до 40 военных и танк Т-72. Он был уничтожен операторами барражирующих боеприпасов. Такой информацией поделился начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Донецкое направление В Минобороны РФ сообщили, что украинская техника подорвалась на минах, которые установила группировка «Юг». Подразделения ВСУ пытались подойти к российским позициям, однако были остановлены. Мины были установлены на территории, которая ранее находилась под контролем противника. Запорожское направление До отделения пехоты было уничтожено около Вербового. Украинских военных обнаружили беспилотники. Солдаты ВСУ пытались укрыться в блиндажах к северо-западу от Вербового. Удар по ним был нанесен из 122-мм гаубиц Д-30. Херсонское направление ВС РФ уничтожили 19 лодок, 13 пунктов управления беспилотниками и 37 дронов армии Украины. Украинские подразделения пытались перегруппироваться, однако ВС РФ не дали этого сделать. Также ВС РФ уничтожили три миномета, САУ «Брейвхарт», пять гаубиц М777 и другую военную технику. Еще под удар попали 13 пунктов управление беспилотниками, поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. ВСУ атаковали город Скадовск. По последним данным, число пострадавших выросло до 11. Также разрушен частный дом. Удары ВС РФ и ВСУ Российская армия атаковала логистические центры ВСУ в Одесской области. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. Украинский беспилотник был уничтожен над Крымом. Украина пыталась атаковать регион ночью. Минобороны РФ поделилось свежими видео из зоны спецоперации. На кадры попала работа огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка». Ее боекомплект рассчитан на 18 термических снарядов. Они создают горение температурой близкой к поверхности солнца на площади около шести гектаров, пишет Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ атаковали в Херсонской области город Скадовск. Число пострадавших, по последним данным, составляет 11 человек. Также из-за ракетного обстрела разрушен частный дом. В Харьковской области продолжается эвакуация из населенных пунктов. Интерактивная карта спецоперации на Украине на 18 мая, а также ход военных действий — в материале URA.RU. Из Харькова стали вывозиться документы силовых структур и госучреждений. Также там идет подготовка больниц к приему раненых. Все это связано с продвижением России в Харьковской области, сообщил военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев и эфире «Соловьев LIVE». Глава военной администрации региона Олег Синегубов заявил, что за последние дни из Харьковской области эвакуированы примерно 10 тысяч жителей. Больше всего — из харьковского райна. Продвижение России на этом направлении продолжается. Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, а также нанесла удар по пехоты и технике четырех бригад ВСУ. Были отражены две контратаки около Новосадового. За время боев армия противника потеряла до 40 военных и танк Т-72. Он был уничтожен операторами барражирующих боеприпасов. Такой информацией поделился начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. В Минобороны РФ сообщили, что украинская техника подорвалась на минах, которые установила группировка «Юг». Подразделения ВСУ пытались подойти к российским позициям, однако были остановлены. Мины были установлены на территории, которая ранее находилась под контролем противника. До отделения пехоты было уничтожено около Вербового. Украинских военных обнаружили беспилотники. Солдаты ВСУ пытались укрыться в блиндажах к северо-западу от Вербового. Удар по ним был нанесен из 122-мм гаубиц Д-30. ВС РФ уничтожили 19 лодок, 13 пунктов управления беспилотниками и 37 дронов армии Украины. Украинские подразделения пытались перегруппироваться, однако ВС РФ не дали этого сделать. Также ВС РФ уничтожили три миномета, САУ «Брейвхарт», пять гаубиц М777 и другую военную технику. Еще под удар попали 13 пунктов управление беспилотниками, поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. ВСУ атаковали город Скадовск. По последним данным, число пострадавших выросло до 11. Также разрушен частный дом. Российская армия атаковала логистические центры ВСУ в Одесской области. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах. Украинский беспилотник был уничтожен над Крымом. Украина пыталась атаковать регион ночью. Минобороны РФ поделилось свежими видео из зоны спецоперации. На кадры попала работа огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка». Ее боекомплект рассчитан на 18 термических снарядов. Они создают горение температурой близкой к поверхности солнца на площади около шести гектаров, пишет Пятый канал.