МИД Ирана: пассажир вертолета Раиси выходил на связь и жаловался на самочувствие

20 мая 2024 в 01:13 Размер текста - 17 +

Что стало с другими пассажирами, пока не установлено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане Имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, летевший вместе с иранским президентом Ибрахимом Раиси на борту вертолета, два раза выходил на связь после ЧП. Он жаловался на плохое самочувствие, отметил замглавы МИДа Ирана Мехди Сафари. «Мохаммад-Али аль-Хашем дважды выходил на связь. Были жалобы на плохое самочувствие», — на заявление Мехди Сафари в telegram-канале ссылается Press TV. Контакт с пострадавшим был налажен практически сразу после экстренной незапланированной посадки борта. К месту аварии вертолета Раиси командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде. Точные координаты удалось установить по исходящему сигналу. В ЕС отслеживают происшествие при помощи спутников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, летевший вместе с иранским президентом Ибрахимом Раиси на борту вертолета, два раза выходил на связь после ЧП. Он жаловался на плохое самочувствие, отметил замглавы МИДа Ирана Мехди Сафари. «Мохаммад-Али аль-Хашем дважды выходил на связь. Были жалобы на плохое самочувствие», — на заявление Мехди Сафари в telegram-канале ссылается Press TV. Контакт с пострадавшим был налажен практически сразу после экстренной незапланированной посадки борта. К месту аварии вертолета Раиси командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде. Точные координаты удалось установить по исходящему сигналу. В ЕС отслеживают происшествие при помощи спутников.