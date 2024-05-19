МИД Ирана: пассажир вертолета Раиси выходил на связь и жаловался на самочувствие

Имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, летевший вместе с иранским президентом Ибрахимом Раиси на борту вертолета, два раза выходил на связь после ЧП. Он жаловался на плохое самочувствие, отметил замглавы МИДа Ирана Мехди Сафари.
«Мохаммад-Али аль-Хашем дважды выходил на связь. Были жалобы на плохое самочувствие», — на заявление Мехди Сафари в telegram-канале ссылается Press TV. Контакт с пострадавшим был налажен практически сразу после экстренной незапланированной посадки борта.
К месту аварии вертолета Раиси командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде. Точные координаты удалось установить по исходящему сигналу. В ЕС отслеживают происшествие при помощи спутников.
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Имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, летевший вместе с иранским президентом Ибрахимом Раиси на борту вертолета, два раза выходил на связь после ЧП. Он жаловался на плохое самочувствие, отметил замглавы МИДа Ирана Мехди Сафари. «Мохаммад-Али аль-Хашем дважды выходил на связь. Были жалобы на плохое самочувствие», — на заявление Мехди Сафари в telegram-канале ссылается Press TV. Контакт с пострадавшим был налажен практически сразу после экстренной незапланированной посадки борта. К месту аварии вертолета Раиси командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде. Точные координаты удалось установить по исходящему сигналу. В ЕС отслеживают происшествие при помощи спутников.