19 мая 2024

МИД Ирана: пассажир вертолета Раиси выходил на связь и жаловался на самочувствие

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Генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в ВОВ. Екатеринбург, военная авиация, ми24, боевой вертолет, полет вертолета
Что стало с другими пассажирами, пока не установлено Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, летевший вместе с иранским президентом Ибрахимом Раиси на борту вертолета, два раза выходил на связь после ЧП. Он жаловался на плохое самочувствие, отметил замглавы МИДа Ирана Мехди Сафари.

«Мохаммад-Али аль-Хашем дважды выходил на связь. Были жалобы на плохое самочувствие», — на заявление Мехди Сафари в telegram-канале ссылается Press TV. Контакт с пострадавшим был налажен практически сразу после экстренной незапланированной посадки борта.

К месту аварии вертолета Раиси командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде. Точные координаты удалось установить по исходящему сигналу. В ЕС отслеживают происшествие при помощи спутников.

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Имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, летевший вместе с иранским президентом Ибрахимом Раиси на борту вертолета, два раза выходил на связь после ЧП. Он жаловался на плохое самочувствие, отметил замглавы МИДа Ирана Мехди Сафари. «Мохаммад-Али аль-Хашем дважды выходил на связь. Были жалобы на плохое самочувствие», — на заявление Мехди Сафари в telegram-канале ссылается Press TV. Контакт с пострадавшим был налажен практически сразу после экстренной незапланированной посадки борта. К месту аварии вертолета Раиси командующий силами Корпуса стражей исламской революции в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде. Точные координаты удалось установить по исходящему сигналу. В ЕС отслеживают происшествие при помощи спутников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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