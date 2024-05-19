19 мая 2024

Евросоюз применил спутниковую систему для поиска вертолета с президентом Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, военный вертолет, военные учения, горная местность
Вертолет совершил аварийную посадку в районе Арсбарана Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Евросоюз использовал собственную спутниковую систему Copernicus для поиска вертолета иранского президента Эбрахима Раиси. С таким заявлением выступил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Что известно о местонахождении и состоянии президента Ирана Раиси. Фото, видео

«По запросу Ирана о поддержке мы задействовали спутниковую службу CopernicusEMS в связи с инцидентом с вертолетом. На борту находились президент и глава МИД Ирана», — написал Янез Ленарчич в соцсети X.

Спасательные команды уже обнаружили обломки вертолета, передает The Guardian. Авария произошла на северо-западе Ирана в районе Верзеган. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, РФ готова оказать помощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз использовал собственную спутниковую систему Copernicus для поиска вертолета иранского президента Эбрахима Раиси. С таким заявлением выступил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич. «По запросу Ирана о поддержке мы задействовали спутниковую службу CopernicusEMS в связи с инцидентом с вертолетом. На борту находились президент и глава МИД Ирана», — написал Янез Ленарчич в соцсети X. Спасательные команды уже обнаружили обломки вертолета, передает The Guardian. Авария произошла на северо-западе Ирана в районе Верзеган. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, РФ готова оказать помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...