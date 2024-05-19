Евросоюз применил спутниковую систему для поиска вертолета с президентом Ирана

19 мая 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Евросоюз использовал собственную спутниковую систему Copernicus для поиска вертолета иранского президента Эбрахима Раиси. С таким заявлением выступил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич. «По запросу Ирана о поддержке мы задействовали спутниковую службу CopernicusEMS в связи с инцидентом с вертолетом. На борту находились президент и глава МИД Ирана», — написал Янез Ленарчич в соцсети X. Спасательные команды уже обнаружили обломки вертолета, передает The Guardian. Авария произошла на северо-западе Ирана в районе Верзеган. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, РФ готова оказать помощь.