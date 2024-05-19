19 мая 2024

Командующий КСИР Ирана отправился к месту аварии вертолета Раиси

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новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде отправился к месту крушения вертолета президента Ибрахима Раиси. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Прямо сейчас мы отправляемся со всеми вооруженными силами в этот регион», — сообщил генерал Асгар Аббас Гализаде. Он уточнил, что все задействованные в поисково-спасательной операции «направляются в район» жесткой посадки. Он выразил надежду «сообщить народу хорошие новости».

В КСИР сообщали об установлении точного местоположения вертолета Раиси. После крушения судна связь установили с одним из пассажиров и членом экипажа, пишет The Guardian, ссылаясь на неназванного иранского чиновника. В частности, Турция задействовала своих альпинистов для проведения операции по поиску вертолета. В ЕС отслеживают происшествие по спутникам.

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Командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в иранской провинции Восточный Азербайджан генерал Асгар Аббас Гализаде отправился к месту крушения вертолета президента Ибрахима Раиси. Об этом сообщает агентство Tasnim. «Прямо сейчас мы отправляемся со всеми вооруженными силами в этот регион», — сообщил генерал Асгар Аббас Гализаде. Он уточнил, что все задействованные в поисково-спасательной операции «направляются в район» жесткой посадки. Он выразил надежду «сообщить народу хорошие новости». В КСИР сообщали об установлении точного местоположения вертолета Раиси. После крушения судна связь установили с одним из пассажиров и членом экипажа, пишет The Guardian, ссылаясь на неназванного иранского чиновника. В частности, Турция задействовала своих альпинистов для проведения операции по поиску вертолета. В ЕС отслеживают происшествие по спутникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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