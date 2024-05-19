ЕГЭ по истории 2024: чем можно пользоваться на экзамене, даты, изменения

20 мая 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

Структура ЕГЭ по истории в 2024 году не претерпела серьезных изменений Фото: Илья Московец © URA.RU Единый госэкзамен по истории в 2024 году — один из немногих, которого не коснулись серьезные изменения. Была детализирована структура только одного задания. При этом проверяемое содержание расширено до событий 2022 года. Когда пройдет экзамен, какие темы он будет охватывать и что понадобится школьнику для его успешной сдачи, URA.RU подготовило в сводном материале. Когда будет проходить экзамен и как оцениваться Единый госэкзамен по истории будет состоять из двух частей, которые содержат 21 задание. На их выполнение выпускнику предоставят три с половиной часа. Основной этап пройдет 11 июня. Резервный день в этом году предусмотрен 18 июня. А шанс пересдать будет у выпускников с 4 по 23 сентября. Максимально можно будет получить 42 балла. За правильное выполнение заданий двух частей зачтут от 1 до 3 баллов. Больше всего их можно получить за задания № 4, 17, 18, 20 и 21. Первичные баллы потом переведут в тестовые по 100-балльной шкале. Именно они учитываются при поступлении в вуз. В прошлом году выпускнику необходимо было набрать минимум 9 первичных баллов (32 тестовых). Из чего будет состоять экзамен Первая часть предполагает краткие ответы на знание исторических фактов, процессов, явлений. Вторая потребует развернутых ответов. Школьнику нужно будет на основе исторических источников или ситуаций сформулировать и аргументировать свою точку зрения, описать исторические процессы и явления. Итоговое испытание охватывает несколько разделов: Древняя Русь и Средневековье, Российская империя и СССР, современная Россия и всемирная история, а также историческое развитие культуры России и мира. Что нужно взять с собой на ЕГЭ по истории В 2024 году тестовое испытание по истории не предполагает дополнительных разрешенных материалов. Школьнику понадобятся две черных гелевых ручки, а также удостоверяющий личность документ. Каждому выпускнику можно будет взять с собой воду, шоколадку и лекарства. Тем, кто имеет ограничения по здоровью, разрешат воспользоваться специальными техническими средствами, регламентированными пунктом 53 Порядка проведения государственной итоговой аттестации. Никакие гаджеты и умные часы на ЕГЭ недопустимы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Единый госэкзамен по истории в 2024 году — один из немногих, которого не коснулись серьезные изменения. Была детализирована структура только одного задания. При этом проверяемое содержание расширено до событий 2022 года. Когда пройдет экзамен, какие темы он будет охватывать и что понадобится школьнику для его успешной сдачи, URA.RU подготовило в сводном материале. Единый госэкзамен по истории будет состоять из двух частей, которые содержат 21 задание. На их выполнение выпускнику предоставят три с половиной часа. Основной этап пройдет 11 июня. Резервный день в этом году предусмотрен 18 июня. А шанс пересдать будет у выпускников с 4 по 23 сентября. Максимально можно будет получить 42 балла. За правильное выполнение заданий двух частей зачтут от 1 до 3 баллов. Больше всего их можно получить за задания № 4, 17, 18, 20 и 21. Первичные баллы потом переведут в тестовые по 100-балльной шкале. Именно они учитываются при поступлении в вуз. В прошлом году выпускнику необходимо было набрать минимум 9 первичных баллов (32 тестовых). Первая часть предполагает краткие ответы на знание исторических фактов, процессов, явлений. Вторая потребует развернутых ответов. Школьнику нужно будет на основе исторических источников или ситуаций сформулировать и аргументировать свою точку зрения, описать исторические процессы и явления. Итоговое испытание охватывает несколько разделов: Древняя Русь и Средневековье, Российская империя и СССР, современная Россия и всемирная история, а также историческое развитие культуры России и мира. В 2024 году тестовое испытание по истории не предполагает дополнительных разрешенных материалов. Школьнику понадобятся две черных гелевых ручки, а также удостоверяющий личность документ. Каждому выпускнику можно будет взять с собой воду, шоколадку и лекарства. Тем, кто имеет ограничения по здоровью, разрешат воспользоваться специальными техническими средствами, регламентированными пунктом 53 Порядка проведения государственной итоговой аттестации. Никакие гаджеты и умные часы на ЕГЭ недопустимы.