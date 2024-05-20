«Яндекс» хочет запустить доставку еды через роботов-курьеров

20 мая 2024 в 05:31 Размер текста - 17 +

«Яндекс» планирует усилить сервис доставки серийным изготовлением роботов-курьеров Фото: Георгий Бергал © URA.RU Компания «Яндекс» намерена усовершенствовать сервис доставки путем серийного производства роботов-курьеров. Сейчас у компании в сборке находится 130 таких аппаратов, столько же уже эксплуатируется. «В сборке 130 роботов, их производство должно завершиться в 2024 году. Столько же роботов уже эксплуатируется. Вопрос о расширении производства до серийного будет зависеть от экономических факторов», — пишет со ссылкой на «Яндекс» «Коммерсант». Издание отмечает, что востребованность услуг роботов объясняется дефицитом и резким ростом зарплат курьеров, которые в Москве могут доходить до 200 тысяч рублей в месяц. Когда стоимость доставки роботом станет сопоставима с доставкой курьером, «Яндекс» будет готов масштабировать бизнес. Роботы-курьеры «Яндекса» сейчас используются в Москве, в Сочи, Иннополисе и Мурино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Яндекс» намерена усовершенствовать сервис доставки путем серийного производства роботов-курьеров. Сейчас у компании в сборке находится 130 таких аппаратов, столько же уже эксплуатируется. «В сборке 130 роботов, их производство должно завершиться в 2024 году. Столько же роботов уже эксплуатируется. Вопрос о расширении производства до серийного будет зависеть от экономических факторов», — пишет со ссылкой на «Яндекс» «Коммерсант». Издание отмечает, что востребованность услуг роботов объясняется дефицитом и резким ростом зарплат курьеров, которые в Москве могут доходить до 200 тысяч рублей в месяц. Когда стоимость доставки роботом станет сопоставима с доставкой курьером, «Яндекс» будет готов масштабировать бизнес. Роботы-курьеры «Яндекса» сейчас используются в Москве, в Сочи, Иннополисе и Мурино.