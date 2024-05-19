В ЯНАО автомобиль наехал на мотоциклиста

В Новом Уренгое (ЯНАО) 19 мая водитель автомобиля столкнулся с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист попал в больницу. Об этом сообщила госавтоинспекция региона.
«По улице Сибирская в Новом Уренгое 19 мая года около 21:55 водитель, управляя автомобилем Toyota, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу Racer. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован», — написали представители ведомства в telegram-канале.
За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано восемь ДТП с одним пострадавшим. С начала 2024 года произошло 2105 аварий. В результате погибли 17 человек и 100 получили травмы, в том числе десять детей.
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