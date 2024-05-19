19 мая 2024
18 мая 2024
17 мая 2024

В ЯНАО автомобиль наехал на мотоциклиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
Мотоциклист был госпитализирован Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 19 мая водитель автомобиля столкнулся с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист попал в больницу. Об этом сообщила госавтоинспекция региона.

«По улице Сибирская в Новом Уренгое 19 мая года около 21:55 водитель, управляя автомобилем Toyota, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу Racer. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован», — написали представители ведомства в telegram-канале.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано восемь ДТП с одним пострадавшим. С начала 2024 года произошло 2105 аварий. В результате погибли 17 человек и 100 получили травмы, в том числе десять детей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 19 мая водитель автомобиля столкнулся с мотоциклом. В результате аварии мотоциклист попал в больницу. Об этом сообщила госавтоинспекция региона. «По улице Сибирская в Новом Уренгое 19 мая года около 21:55 водитель, управляя автомобилем Toyota, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу Racer. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован», — написали представители ведомства в telegram-канале. За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано восемь ДТП с одним пострадавшим. С начала 2024 года произошло 2105 аварий. В результате погибли 17 человек и 100 получили травмы, в том числе десять детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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