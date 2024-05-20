На Сахалине военного приговорили к трем годам тюрьмы из-за отказа ехать на СВО

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Решение суда о тюремном заключении может быть обжаловано
Решение суда о тюремном заключении может быть обжаловано Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и трем месяцам военного за отказ участвовать в спецоперации на Украине. Военнослужащий был признан виновным по уголовному делу о неисполнении приказа.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа — прим. URA.RU), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщили в суде. Информацию передает ТАСС.

Суд установил, что виновный 13 января 2024 года, находясь в воинской части на Сахалине, отказался выполнять приказ командира об отправке в зону СВО. Уточняется, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и трем месяцам военного за отказ участвовать в спецоперации на Украине. Военнослужащий был признан виновным по уголовному делу о неисполнении приказа. "За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа — прим. URA.RU), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщили в суде. Информацию передает ТАСС. Суд установил, что виновный 13 января 2024 года, находясь в воинской части на Сахалине, отказался выполнять приказ командира об отправке в зону СВО. Уточняется, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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