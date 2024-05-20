Mehr: президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета

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Эбрахим Раиси погиб при выполнении своих обязанностей
Эбрахим Раиси погиб при выполнении своих обязанностей Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Об этом написали в информационном агентстве Mehr.

"Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси погиб при исполнении служебных обязанностей перед иранским народом", — написали в издании. Информация опубликована в telegram-канале агентства. Также сообщается о смерти министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана, который тоже находился на борту.

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Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Об этом написали в информационном агентстве Mehr. "Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси погиб при исполнении служебных обязанностей перед иранским народом", — написали в издании. Информация опубликована в telegram-канале агентства. Также сообщается о смерти министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана, который тоже находился на борту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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