Mehr: президент Ирана Раиси погиб при крушении вертолета

Эбрахим Раиси погиб при выполнении своих обязанностей
новость из сюжетаВертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Об этом написали в информационном агентстве Mehr.
"Президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси погиб при исполнении служебных обязанностей перед иранским народом", — написали в издании. Информация опубликована в telegram-канале агентства. Также сообщается о смерти министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана, который тоже находился на борту.
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