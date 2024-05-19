На сколько в Кургане перекрывают дороги из-за ремонта труб

В Кургане летом перекроют участки дорог из-за ремонта теплосетей

В мэрии Кургана рассказали, как и на сколько перекрывают дороги из-за ремонта труб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане готовятся к летнему сезону ремонта тепловых труб. Это приведет к тому, что некоторые дороги в городе могут быть перекрыты. Власти и коммунальщики успокаивают — закрытие движения на некоторых участках будет кратковременным. Об этом прозвучало на брифинге администрации Кургана по летним ремонтам тепловых сетей.

«Ремонтные работы на теплосетях, пересекающих дороги, обычно занимают от пяти до десяти дней. Когда нам приходится полностью перекрывать дорогу для ремонта теплосетей, мы стремимся завершить работы максимум за неделю, мобилизуя все ресурсы и технику», — озвучил на брифинге гендиректор Курганской генерирующей компании Александр Прибылев.

Сообщается, что для более длинных участков, где требуется перекрыть несколько дорог, сроки могут достигать 20 дней. В случаях, когда возможно синхронизировать работы с дорожными службами, коммунальные службы стараются оперативно провести пересечение под дорогой. «Так, например, в прошлом году во время ремонта улицы Красина напротив городской прокуратуры мы одновременно проложили теплосеть поперек дороги, чтобы в будущем избежать повторного вскрытия асфальта», — сообщили на брифинге.

Ранее URA.RU писало, что огороженные раскопки тепловых сетей восстанавливают только после проведения гидравлических испытаний. Поэтому горожанам может показаться, что раскопку, где нет рабочих, бросили.