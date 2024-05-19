19 мая 2024
18 мая 2024

В Перми под окнами высотки утром нашли труп человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина выпал из окна ночью
Мужчина выпал из окна ночью Фото:

В Перми на улице Мира под окнами высотного дома обнаружили тело мужчины. Очевидцы сообщают, что он скончался до приезда скорой. В соцсетях также утверждают, что мужчину столкнули с 14 этажа.

«Сегодня ночью в 3:35 по Адресу Мира, 80а с 14 этажа столкнули человека, по оперативной информации мужчина скончался до приезда скорой помощи», — говорится в паблике «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ» в соцсети «ВКонтакте».

Ситуацию прокомментировали в Следственном управлении СК России по Пермскому краю. В ведомстве сообщили журналистам, что устанавливают обстоятельства смерти человека.

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В Перми на улице Мира под окнами высотного дома обнаружили тело мужчины. Очевидцы сообщают, что он скончался до приезда скорой. В соцсетях также утверждают, что мужчину столкнули с 14 этажа. «Сегодня ночью в 3:35 по Адресу Мира, 80а с 14 этажа столкнули человека, по оперативной информации мужчина скончался до приезда скорой помощи», — говорится в паблике «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ» в соцсети «ВКонтакте». Ситуацию прокомментировали в Следственном управлении СК России по Пермскому краю. В ведомстве сообщили журналистам, что устанавливают обстоятельства смерти человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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