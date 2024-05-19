В Перми под окнами высотки утром нашли труп человека

Мужчина выпал из окна ночью
В Перми на улице Мира под окнами высотного дома обнаружили тело мужчины. Очевидцы сообщают, что он скончался до приезда скорой. В соцсетях также утверждают, что мужчину столкнули с 14 этажа.
«Сегодня ночью в 3:35 по Адресу Мира, 80а с 14 этажа столкнули человека, по оперативной информации мужчина скончался до приезда скорой помощи», — говорится в паблике «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ» в соцсети «ВКонтакте».
Ситуацию прокомментировали в Следственном управлении СК России по Пермскому краю. В ведомстве сообщили журналистам, что устанавливают обстоятельства смерти человека.
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