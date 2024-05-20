Отставка директора элитного лицея в Екатеринбурге оборачивается скандалом

Ирина Виноградова работает в учебном заведении с 1980-х Фото: Размик Закарян © URA.RU

Кадровая чистка в школах Екатеринбурга, согласованная мэром Алексеем Орловым, сопровождается публичным конфликтом. Как стало известно URA.RU, губернатору Евгению Куйвашеву направлено письмо от имени родителей учеников лицея №110 (один из трех ресурсных центров для одаренных детей) с просьбой не увольнять директора Ирину Виноградову.

Ее контракт истекает 24 мая. По данным агентства, еще в 2021 году было решено, что Виноградова, которая работает в школе с 1980-х, в 2024-м уступит дорогу молодым. По этой причине она не проходила аттестацию, необходимую для переназначения. Орлов хочет новых подходов и свежих идей. На должность директора он с подачи начальника департамента образования Константина Шевченко согласовал Игоря Сметанина, который, перебравшись из Карпинска несколько лет назад по приглашению Шевченко, сумел изменить ситуацию в школе №59 — нашел спонсоров, начал ремонты.

По словам близкого к мэрии источника URA.RU, коллектив лицея №110 кадровую перестановку воспринял спокойно. Однако в направленном Куйвашеву письме утверждается обратное. «Просим Вас, Евгений Владимирович, вмешаться в ситуацию и не допустить потери такого успешного, профессионального руководителя и талантливого педагога. В связи с уходом Ирины Юрьевны большая часть педагогов изъявила желание перейти в другие учебные заведения или уйти на пенсию. Считаем необходимым дать возможность заслуженному коллективу и его руководителю трудиться, пока есть силы и желание. Под ее руководством окончило лицей много выдающихся людей. Мы гордимся, любим, ценим нашего директора», — отметили авторы обращения. Число подписантов неизвестно.