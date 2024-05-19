19 мая 2024

В Челябинской области праздновать Сабантуй будут до конца июня

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Сабантуй-2019. Троицк. Челябинская область, ростовые куклы, сабантуй, национальные костюмы, зрители, маскот, праздник
Всего в Челябинской области пройдет 23 Сабантуя Фото:

В Челябинске первый Сабантуй пройдет 25 мая. Всего в регионе запланировано 23 мероприятия, посвященных окончанию весенних полевых работ, сообщили в «Конгрессе татар Челябинской области».

«Челябинская область готовится отметить Сабантуй! Первое праздничное мероприятие состоится 25 мая, а последние — 30 июня», — говорится в официальном сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Первый Сабантуй пройдет в Челябинске 25 мая. Праздничные гуляния будут организованы в горсаду имени Пушкина для детей. Далее торжество пройдет 1 июня в Златоусте, в горном парке имени Бажова. На следующий день, 2 июня, окончание полевых работ отметят в Троицке, Усть-Катаве и Кыштыме.

В регионе 8 июня пройдут шесть Сабантуев. В Челябинске состоится городской Сабантуй в парке имени Гагарина. В этот же день гулянья организуют в Миассе, Снежинске, Кунашаке, Миньяре и селе Арасланово. 12 июня мероприятия проведут в Нязепетровске и селе Миасском.

Главный областной Сабантуй пройдет 15 июня в деревне Норкино в Аргаяшском районе. В Магнитогорске и деревне Каскиново также в эту дату состоятся празднования, а 23 июня — в Верхнем Уфалее. Пять торжеств запланированы на 29 июня в Катав-Ивановске, Сатке, Иткуле, Чебаркульском и Нагайбакском районах. Последний Сабантуй организуют в Каслинском районе 30 июня.

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В Челябинске первый Сабантуй пройдет 25 мая. Всего в регионе запланировано 23 мероприятия, посвященных окончанию весенних полевых работ, сообщили в «Конгрессе татар Челябинской области». «Челябинская область готовится отметить Сабантуй! Первое праздничное мероприятие состоится 25 мая, а последние — 30 июня», — говорится в официальном сообщении в соцсети «ВКонтакте». Первый Сабантуй пройдет в Челябинске 25 мая. Праздничные гуляния будут организованы в горсаду имени Пушкина для детей. Далее торжество пройдет 1 июня в Златоусте, в горном парке имени Бажова. На следующий день, 2 июня, окончание полевых работ отметят в Троицке, Усть-Катаве и Кыштыме. В регионе 8 июня пройдут шесть Сабантуев. В Челябинске состоится городской Сабантуй в парке имени Гагарина. В этот же день гулянья организуют в Миассе, Снежинске, Кунашаке, Миньяре и селе Арасланово. 12 июня мероприятия проведут в Нязепетровске и селе Миасском. Главный областной Сабантуй пройдет 15 июня в деревне Норкино в Аргаяшском районе. В Магнитогорске и деревне Каскиново также в эту дату состоятся празднования, а 23 июня — в Верхнем Уфалее. Пять торжеств запланированы на 29 июня в Катав-Ивановске, Сатке, Иткуле, Чебаркульском и Нагайбакском районах. Последний Сабантуй организуют в Каслинском районе 30 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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