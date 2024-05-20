Военкор Руденко: ВСУ стягивают крупные силы к Волчанску

Украинская армия стягивает свои крупные силы в район Волчанска (харьковское направление) для того, чтобы удержать Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
«Враг на харьковском направлении, а именно в районе Волчанска, стягивает крупные силы для того, чтобы удержать наши подразделения. У Киева нехватка профессиональных военных и в бой кидают еще вчерашних гражданских. Поэтому попытка закидать фронт „однодневками“ никакого смысла не несет», — сообщил Руденко в своем telegram-канале.
По мнению военного журналиста, перестановка украинских войск приведет к ослаблению Киева на других участках фронта. «Как ни крути, но нам на руку такая ситуация», — подытожил он.
Армия России с начала марта начала наступление на харьковском направлении. За несколько дней удалось освободить ряд населенных пунктов, среди которых Волчанск. Группировка войск «Север» продолжает продвигаться вглубь обороны ВСУ, передает RT.
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