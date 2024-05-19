Депутат Вихарев разыгрывает среди екатеринбуржцев миллион

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев ищет авторов лучших идей, как сделать город лучше. Самые интересные проекты будут реализованы, а победитель получит миллион рублей, рассказали URA.RU в команде Вихарева.
“Вам от 15 до 25 лет, мечтаете сделать город лучше и есть идеи или проекты? Предлагайте. Лучшие проекты сделаем вместе, а победитель получит 1 000 000 рублей! На конкурс принимаются идеи и проекты по основным направлениям волонтерского центра”, - рассказали организаторы отбора.
Можно предложить проекты по экологии (защита природы, животного мира и человека), благоустройству (уборка дворов, парков, скверов), социальная помощь и поддержка любых категорий, например, участников СВО, а также по медицине, здоровью.
Проекты будут принимать все лето, а итоги подведут в начале октября. Подробности акции можно узнать в Волонтерском центре Алексея Вихарева и на сайте конкурса.
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