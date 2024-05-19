19 мая 2024

Депутат Вихарев разыгрывает среди екатеринбуржцев миллион

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Вихарев собирает идеи, которые помогут сделать город лучше
Алексей Вихарев собирает идеи, которые помогут сделать город лучше Фото:

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев ищет авторов лучших идей, как сделать город лучше. Самые интересные проекты будут реализованы, а победитель получит миллион рублей, рассказали URA.RU в команде Вихарева.

“Вам от 15 до 25 лет, мечтаете сделать город лучше и есть идеи или проекты? Предлагайте. Лучшие проекты сделаем вместе, а победитель получит 1 000 000 рублей! На конкурс принимаются идеи и проекты по основным направлениям волонтерского центра”, - рассказали организаторы отбора.

Можно предложить проекты по экологии (защита природы, животного мира и человека), благоустройству (уборка дворов, парков, скверов), социальная помощь и поддержка любых категорий, например, участников СВО, а также по медицине, здоровью.

Проекты будут принимать все лето, а итоги подведут в начале октября. Подробности акции можно узнать в Волонтерском центре Алексея Вихарева и на сайте конкурса.

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Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев ищет авторов лучших идей, как сделать город лучше. Самые интересные проекты будут реализованы, а победитель получит миллион рублей, рассказали URA.RU в команде Вихарева. “Вам от 15 до 25 лет, мечтаете сделать город лучше и есть идеи или проекты? Предлагайте. Лучшие проекты сделаем вместе, а победитель получит 1 000 000 рублей! На конкурс принимаются идеи и проекты по основным направлениям волонтерского центра”, - рассказали организаторы отбора. Можно предложить проекты по экологии (защита природы, животного мира и человека), благоустройству (уборка дворов, парков, скверов), социальная помощь и поддержка любых категорий, например, участников СВО, а также по медицине, здоровью. Проекты будут принимать все лето, а итоги подведут в начале октября. Подробности акции можно узнать в Волонтерском центре Алексея Вихарева и на сайте конкурса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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