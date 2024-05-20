В Камчатский край направлено 925 млн рублей на строительство новой больницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин поручил вице-премьеру Хуснуллину следить за ходом работ по строительству
Мишустин поручил вице-премьеру Хуснуллину следить за ходом работ по строительству Фото:

Правительство РФ на завершение строительства краевой больницы на Камчатке выделило краю дополнительные 925 млн рублей. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 20 мая. 

"Сегодня направляем средства для того, чтобы завершить первый этап строительства [краевой больницы] к концу текущего года", — сказал Мишустин в эфире телеканала "Россия-24". Премьер отметил, что Камчатский край — один из немногих субъектов РФ без краевого лечебного учреждения, поэтому на скорейшее завершение работ выделено 925 млн рублей.

До конца 2024 года будут возведены объекты инженерной инфраструктуры, а также лечебно-диагностический корпус с современным оборудованием. Лично контролировать ход выполнения работ поручено вице-премьеру Марату Хуснуллину. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ на завершение строительства краевой больницы на Камчатке выделило краю дополнительные 925 млн рублей. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 20 мая.  "Сегодня направляем средства для того, чтобы завершить первый этап строительства [краевой больницы] к концу текущего года", — сказал Мишустин в эфире телеканала "Россия-24". Премьер отметил, что Камчатский край — один из немногих субъектов РФ без краевого лечебного учреждения, поэтому на скорейшее завершение работ выделено 925 млн рублей. До конца 2024 года будут возведены объекты инженерной инфраструктуры, а также лечебно-диагностический корпус с современным оборудованием. Лично контролировать ход выполнения работ поручено вице-премьеру Марату Хуснуллину. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...