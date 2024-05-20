В Камчатский край направлено 925 млн рублей на строительство новой больницы

Правительство РФ на завершение строительства краевой больницы на Камчатке выделило краю дополнительные 925 млн рублей. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 20 мая.
"Сегодня направляем средства для того, чтобы завершить первый этап строительства [краевой больницы] к концу текущего года", — сказал Мишустин в эфире телеканала "Россия-24". Премьер отметил, что Камчатский край — один из немногих субъектов РФ без краевого лечебного учреждения, поэтому на скорейшее завершение работ выделено 925 млн рублей.
До конца 2024 года будут возведены объекты инженерной инфраструктуры, а также лечебно-диагностический корпус с современным оборудованием. Лично контролировать ход выполнения работ поручено вице-премьеру Марату Хуснуллину.
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