Правительство РФ направит 3,75 млрд рублей на поддержку бизнеса в новых регионах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин: развитие малых и средних предприятий - одна из приоритетных целей национального развития
Мишустин: развитие малых и средних предприятий - одна из приоритетных целей национального развития Фото:

На развитие сектора малого и среднего предпринимательства в ДНР и ЛНР власти направят 3,75 млрд рублей. Об этом 20 мая в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"Выделяем дополнительные федеральные ресурсы бюджетам этих 4 регионов [ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области] на общую сумму в 3,75 млрд рублей", — объявил Мишустин. Трансляция оперативного совещания велась в эфире телеканала "Россия-24". 

Средства, как отметил премьер, направляются в новые регионы в соответствии с целями национального развития, изложенными в новом майском указе президента РФ Владимира Путина. Средства пойдут предпринимателям из новых регионов России, которые платят налог на профессиональный доход (самозанятые — прим. URA.RU). 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На развитие сектора малого и среднего предпринимательства в ДНР и ЛНР власти направят 3,75 млрд рублей. Об этом 20 мая в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Выделяем дополнительные федеральные ресурсы бюджетам этих 4 регионов [ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области] на общую сумму в 3,75 млрд рублей", — объявил Мишустин. Трансляция оперативного совещания велась в эфире телеканала "Россия-24".  Средства, как отметил премьер, направляются в новые регионы в соответствии с целями национального развития, изложенными в новом майском указе президента РФ Владимира Путина. Средства пойдут предпринимателям из новых регионов России, которые платят налог на профессиональный доход (самозанятые — прим. URA.RU). 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...