Правительство РФ направит 3,75 млрд рублей на поддержку бизнеса в новых регионах

На развитие сектора малого и среднего предпринимательства в ДНР и ЛНР власти направят 3,75 млрд рублей. Об этом 20 мая в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Выделяем дополнительные федеральные ресурсы бюджетам этих 4 регионов [ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области] на общую сумму в 3,75 млрд рублей", — объявил Мишустин. Трансляция оперативного совещания велась в эфире телеканала "Россия-24".
Средства, как отметил премьер, направляются в новые регионы в соответствии с целями национального развития, изложенными в новом майском указе президента РФ Владимира Путина. Средства пойдут предпринимателям из новых регионов России, которые платят налог на профессиональный доход (самозанятые — прим. URA.RU).
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