19 мая 2024
18 мая 2024

Движение на тюменской объездной остановилось из-за ДТП

В Тюмени из-за ДТП затруднен проезд по объездной автодороге
© Служба новостей «URA.RU»
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Для проезда затруднен участок от Мельникайте до Червишевского тракта
Для проезда затруднен участок от Мельникайте до Червишевского тракта Фото:

На тюменской объездной автодороге затруднено движение из-за ДТП. В результате аварии перекрыты оказались сразу две полосы, сообщает сервис "Яндекс Пробки".

"На объездной автодороге по направлению от улицы Мельникайте в сторону Червишевского тракта наблюдается затор, его сила — 8 баллов. Причина — ДТП в районе транспортной развязки на пересечении Федюнинского — Червичевский тракт", — сообщает сервис.

По данным системы мониторинга, затор возник в первом часу дня. В целом дорожная ситуация в городе оценивается как спокойная — интенсивность пробок не превышает четырех баллов.

Авария закрыла сразу две полосы дороги
Авария закрыла сразу две полосы дороги
Фото:

Пробки в Тюмени

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На тюменской объездной автодороге затруднено движение из-за ДТП. В результате аварии перекрыты оказались сразу две полосы, сообщает сервис "Яндекс Пробки". "На объездной автодороге по направлению от улицы Мельникайте в сторону Червишевского тракта наблюдается затор, его сила — 8 баллов. Причина — ДТП в районе транспортной развязки на пересечении Федюнинского — Червичевский тракт", — сообщает сервис. По данным системы мониторинга, затор возник в первом часу дня. В целом дорожная ситуация в городе оценивается как спокойная — интенсивность пробок не превышает четырех баллов. Пробки в Тюмени
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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