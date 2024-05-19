Движение на тюменской объездной остановилось из-за ДТП

Для проезда затруднен участок от Мельникайте до Червишевского тракта
На тюменской объездной автодороге затруднено движение из-за ДТП. В результате аварии перекрыты оказались сразу две полосы, сообщает сервис "Яндекс Пробки".
"На объездной автодороге по направлению от улицы Мельникайте в сторону Червишевского тракта наблюдается затор, его сила — 8 баллов. Причина — ДТП в районе транспортной развязки на пересечении Федюнинского — Червичевский тракт", — сообщает сервис.
По данным системы мониторинга, затор возник в первом часу дня. В целом дорожная ситуация в городе оценивается как спокойная — интенсивность пробок не превышает четырех баллов.
Авария закрыла сразу две полосы дороги
Пробки в Тюмени
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