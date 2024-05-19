19 мая 2024

В Копейске жилой дом ушел под воду. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, половодье, дача, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, дом
Чиновники заявили, что воды в доме нет Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, жилой дом ушел под воду. Семья потеряла автомобиль, мебель, технику и вещи и вынуждена снимать жилье, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Дом семьи из Копейска ушел под воду: утонули детские вещи, бытовая техника, даже машина. Чиновники полтора месяца игнорируют просьбы о помощи», — отметил Рыжий.

По данным ОНФ, на улице Менжинского нет ливневок, поэтому в зоне подтопления оказались 15 домов. После весеннего паводка участки превратились в болото, но больше всего пострадал дом, находящийся в низине. Сначала семья переселилась в баню, но вода поднялась и там. Сейчас они снимают квартиру.

«Чиновники так и не доехали даже к семье, которая осталась ни с чем. Жители просят откачать воду, но чиновники говорят, мол, дома частные, а значит, не их забота. А потом вовсе стали твердить, что они преувеличивают и никакой воды в домах нет», — уточнил Рыжий.

ОНФ направил запросы в прокуратуру, следственный комитет и губернатору региона. Они просят проверить чиновников Копейска на признаки халатности и оказать немедленную помощь людям в чрезвычайной ситуации.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, жилой дом ушел под воду. Семья потеряла автомобиль, мебель, технику и вещи и вынуждена снимать жилье, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Дом семьи из Копейска ушел под воду: утонули детские вещи, бытовая техника, даже машина. Чиновники полтора месяца игнорируют просьбы о помощи», — отметил Рыжий. По данным ОНФ, на улице Менжинского нет ливневок, поэтому в зоне подтопления оказались 15 домов. После весеннего паводка участки превратились в болото, но больше всего пострадал дом, находящийся в низине. Сначала семья переселилась в баню, но вода поднялась и там. Сейчас они снимают квартиру. «Чиновники так и не доехали даже к семье, которая осталась ни с чем. Жители просят откачать воду, но чиновники говорят, мол, дома частные, а значит, не их забота. А потом вовсе стали твердить, что они преувеличивают и никакой воды в домах нет», — уточнил Рыжий. ОНФ направил запросы в прокуратуру, следственный комитет и губернатору региона. Они просят проверить чиновников Копейска на признаки халатности и оказать немедленную помощь людям в чрезвычайной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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