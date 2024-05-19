В Копейске жилой дом ушел под воду. Видео

20 мая 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Чиновники заявили, что воды в доме нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, жилой дом ушел под воду. Семья потеряла автомобиль, мебель, технику и вещи и вынуждена снимать жилье, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Дом семьи из Копейска ушел под воду: утонули детские вещи, бытовая техника, даже машина. Чиновники полтора месяца игнорируют просьбы о помощи», — отметил Рыжий. По данным ОНФ, на улице Менжинского нет ливневок, поэтому в зоне подтопления оказались 15 домов. После весеннего паводка участки превратились в болото, но больше всего пострадал дом, находящийся в низине. Сначала семья переселилась в баню, но вода поднялась и там. Сейчас они снимают квартиру. «Чиновники так и не доехали даже к семье, которая осталась ни с чем. Жители просят откачать воду, но чиновники говорят, мол, дома частные, а значит, не их забота. А потом вовсе стали твердить, что они преувеличивают и никакой воды в домах нет», — уточнил Рыжий. ОНФ направил запросы в прокуратуру, следственный комитет и губернатору региона. Они просят проверить чиновников Копейска на признаки халатности и оказать немедленную помощь людям в чрезвычайной ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, жилой дом ушел под воду. Семья потеряла автомобиль, мебель, технику и вещи и вынуждена снимать жилье, сообщил URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Дом семьи из Копейска ушел под воду: утонули детские вещи, бытовая техника, даже машина. Чиновники полтора месяца игнорируют просьбы о помощи», — отметил Рыжий. По данным ОНФ, на улице Менжинского нет ливневок, поэтому в зоне подтопления оказались 15 домов. После весеннего паводка участки превратились в болото, но больше всего пострадал дом, находящийся в низине. Сначала семья переселилась в баню, но вода поднялась и там. Сейчас они снимают квартиру. «Чиновники так и не доехали даже к семье, которая осталась ни с чем. Жители просят откачать воду, но чиновники говорят, мол, дома частные, а значит, не их забота. А потом вовсе стали твердить, что они преувеличивают и никакой воды в домах нет», — уточнил Рыжий. ОНФ направил запросы в прокуратуру, следственный комитет и губернатору региона. Они просят проверить чиновников Копейска на признаки халатности и оказать немедленную помощь людям в чрезвычайной ситуации.