Суд отказал челябинцу, забившему 4-месячного сына, в досрочном освобождении

20 мая 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Челябинцу было отказано в досрочном освобождении от отбывания наказания Фото: Денис Моргунов © URA.RU Кыштымский горсуд (Челябинская область) отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) местному жителю, осужденному на 13 лет за смертельное избиение своего 4-месячного сына. Об этом 20 мая URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Несмотря на положительную характеристику администрации исправительного учреждения, прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку осужденный зарекомендовал себя личностью с неустойчивым поведением, допускал нарушения режима отбывания наказания, в связи с чем привлекался к ответственности. Кроме того, по предыдущему приговору уже освобождался условно-досрочно, однако должных выводов для себя не сделал. Суд, посчитав доводы прокурора обоснованными, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного об УДО», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина был осужден в марте 2012 года. Тогда его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью собственному ребенку. Травмы оказались смертельными. В суде удалось доказать, что осенью 2011 года он напился и начал избивать свою жену. От шума проснулся их 4-месячный ребенок и начал плакать. Тогда осужденный схватил его из коляски, бросил на пол, а затем нанес удары кулаком по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы ребенок скончался спустя две недели в медицинском учреждении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кыштымский горсуд (Челябинская область) отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) местному жителю, осужденному на 13 лет за смертельное избиение своего 4-месячного сына. Об этом 20 мая URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Несмотря на положительную характеристику администрации исправительного учреждения, прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку осужденный зарекомендовал себя личностью с неустойчивым поведением, допускал нарушения режима отбывания наказания, в связи с чем привлекался к ответственности. Кроме того, по предыдущему приговору уже освобождался условно-досрочно, однако должных выводов для себя не сделал. Суд, посчитав доводы прокурора обоснованными, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного об УДО», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Мужчина был осужден в марте 2012 года. Тогда его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью собственному ребенку. Травмы оказались смертельными. В суде удалось доказать, что осенью 2011 года он напился и начал избивать свою жену. От шума проснулся их 4-месячный ребенок и начал плакать. Тогда осужденный схватил его из коляски, бросил на пол, а затем нанес удары кулаком по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы ребенок скончался спустя две недели в медицинском учреждении.