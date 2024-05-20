В Челябинской области сравнялись цены на новые и подержанные машины

На авторынке Челябинской области медианные чеки на покупку новых и подержанных машин стали равнозначными. Как 20 мая URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «СберАвто», за новые автомобили жители в первом квартале платили даже меньше.
«Медианный чек на покупку нового авто в Челябинской области составил 1,02 млн рублей. Показатель оказался на одном уровне с медианным чеком для авто с пробегом — 1,03 млн рублей," — отметили URA.RU в «СберАвто».
При этом в среднем по России стоимость новых машин выше — 1,65 млн рублей. Анализ сделок показал, что на первичном рынке автомобилей в регионе наибольшей популярностью пользуются доступные модели Lada. Эта особенность обусловила минимальную разницу в ценах между новыми и подержанными автомобилями. На вторичном рынке самыми востребованными моделями также стали Lada Granta и Lada Niva. Медианный чек на покупку составил миллион рублей. В тройке лидеров оказался и Renault Duster.На отечественные автомобили пришлось четверть продаж. Еще почти столько же, 24% покупателей, приобретали изделия немецких производителей. Южнокорейские автомобили предпочли 13% жителей региона, реже приобретали авто французских (10%) и китайских (6%) брендов.
««АвтоВАЗ» предложил новые варианты своих бестселлеров. Помимо этого, компания подогревала интерес к будущим премьерам, Lada Aura и Lada Iskra. Также компания активно работала над развитием прогрессивных каналов продаж», — отметил гендиректор «СберАвто» Илья Федорченко.
Тренд, связанный с закреплением позиций на рынке, продемонстрировали также китайские производители. Участник рынка упомянул URA.RU, что компании развивали дилерские сети, договаривались о сборочных производствах и запускали суббренды.
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