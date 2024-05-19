19 мая 2024

Бойцы ФСБ и МВД ворвались в логово банковских мошенников в Екатеринбурге. Видео

Бойцы ФСБ и МВД задержали банковских мошенников в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
Задержанные признали свою вину Фото:

Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области в сотрудничестве с ФСБ России задержали двух человек, которых подозревают в мошенничестве. Злоумышленники, как выяснилось, использовали сим-боксы для активации учетных записей в мессенджерах и получали вознаграждение в криптовалюте. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе обысков изъято спецоборудование, более двух тысяч сим-карт различных операторов сотовой связи, 43 модема, банковские карты, сотовые телефоны и другие предметы. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество)», — написала Волк в своем telegram-канале.

Мошенники в Екатеринбурге обманывали граждан, утверждая, что от их имени оформляется кредит. Злоумышленники убеждали жертв перевести сбережения на «безопасные» счета для их сохранности. Пострадавшие, следуя инструкциям мошенников, переводили деньги и теряли свои средства.

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Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области в сотрудничестве с ФСБ России задержали двух человек, которых подозревают в мошенничестве. Злоумышленники, как выяснилось, использовали сим-боксы для активации учетных записей в мессенджерах и получали вознаграждение в криптовалюте. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк. «В ходе обысков изъято спецоборудование, более двух тысяч сим-карт различных операторов сотовой связи, 43 модема, банковские карты, сотовые телефоны и другие предметы. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество)», — написала Волк в своем telegram-канале. Мошенники в Екатеринбурге обманывали граждан, утверждая, что от их имени оформляется кредит. Злоумышленники убеждали жертв перевести сбережения на «безопасные» счета для их сохранности. Пострадавшие, следуя инструкциям мошенников, переводили деньги и теряли свои средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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