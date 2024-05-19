Бойцы ФСБ и МВД ворвались в логово банковских мошенников в Екатеринбурге. Видео

Бойцы ФСБ и МВД задержали банковских мошенников в Екатеринбурге

20 мая 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Задержанные признали свою вину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области в сотрудничестве с ФСБ России задержали двух человек, которых подозревают в мошенничестве. Злоумышленники, как выяснилось, использовали сим-боксы для активации учетных записей в мессенджерах и получали вознаграждение в криптовалюте. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк. «В ходе обысков изъято спецоборудование, более двух тысяч сим-карт различных операторов сотовой связи, 43 модема, банковские карты, сотовые телефоны и другие предметы. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество)», — написала Волк в своем telegram-канале. Мошенники в Екатеринбурге обманывали граждан, утверждая, что от их имени оформляется кредит. Злоумышленники убеждали жертв перевести сбережения на «безопасные» счета для их сохранности. Пострадавшие, следуя инструкциям мошенников, переводили деньги и теряли свои средства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области в сотрудничестве с ФСБ России задержали двух человек, которых подозревают в мошенничестве. Злоумышленники, как выяснилось, использовали сим-боксы для активации учетных записей в мессенджерах и получали вознаграждение в криптовалюте. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк. «В ходе обысков изъято спецоборудование, более двух тысяч сим-карт различных операторов сотовой связи, 43 модема, банковские карты, сотовые телефоны и другие предметы. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество)», — написала Волк в своем telegram-канале. Мошенники в Екатеринбурге обманывали граждан, утверждая, что от их имени оформляется кредит. Злоумышленники убеждали жертв перевести сбережения на «безопасные» счета для их сохранности. Пострадавшие, следуя инструкциям мошенников, переводили деньги и теряли свои средства.