Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области в сотрудничестве с ФСБ России задержали двух человек, которых подозревают в мошенничестве. Злоумышленники, как выяснилось, использовали сим-боксы для активации учетных записей в мессенджерах и получали вознаграждение в криптовалюте. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк.
«В ходе обысков изъято спецоборудование, более двух тысяч сим-карт различных операторов сотовой связи, 43 модема, банковские карты, сотовые телефоны и другие предметы. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество)», — написала Волк в своем telegram-канале.
Мошенники в Екатеринбурге обманывали граждан, утверждая, что от их имени оформляется кредит. Злоумышленники убеждали жертв перевести сбережения на «безопасные» счета для их сохранности. Пострадавшие, следуя инструкциям мошенников, переводили деньги и теряли свои средства.
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