Челябинское УФАС накажет микрокредитную компанию за рекламу экспресс-займов

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УФАС выявило нарушения закона в рекламе займов Фото:

Челябинское управление антимонопольной службы привлечет к ответственности рекламодателя, предлагавшего экспресс-займы в соцсети. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

«Экспресс Займы… на самых выгодных условиях… под 0%» — такая информация была опубликована в сообществе «Подслушано Кизильское» в социальной сети «Вконтакте». Согласно Закону о рекламе, использование сведений о преимуществах услуг возможно только в случае документального подтверждения таких преимуществ. Антимонопольная служба установила, что формулировка «на самых выгодных условиях» не имеет подтверждения», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в рекламе финансовых услуг отсутствовали сведения о диапазонах значений полной стоимости займа. В УФАС уточнили что это также является нарушением требований закона о рекламе. В ведомстве добавили, что рекламодатель — компания по микрокредитованию — будет привлечен к административной ответственности.

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Челябинское управление антимонопольной службы привлечет к ответственности рекламодателя, предлагавшего экспресс-займы в соцсети. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе ведомства. «Экспресс Займы… на самых выгодных условиях… под 0%» — такая информация была опубликована в сообществе «Подслушано Кизильское» в социальной сети «Вконтакте». Согласно Закону о рекламе, использование сведений о преимуществах услуг возможно только в случае документального подтверждения таких преимуществ. Антимонопольная служба установила, что формулировка «на самых выгодных условиях» не имеет подтверждения», — сообщили в ведомстве. Кроме того, в рекламе финансовых услуг отсутствовали сведения о диапазонах значений полной стоимости займа. В УФАС уточнили что это также является нарушением требований закона о рекламе. В ведомстве добавили, что рекламодатель — компания по микрокредитованию — будет привлечен к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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