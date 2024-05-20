Челябинское УФАС накажет микрокредитную компанию за рекламу экспресс-займов

УФАС выявило нарушения закона в рекламе займов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Челябинское управление антимонопольной службы привлечет к ответственности рекламодателя, предлагавшего экспресс-займы в соцсети. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

«Экспресс Займы… на самых выгодных условиях… под 0%» — такая информация была опубликована в сообществе «Подслушано Кизильское» в социальной сети «Вконтакте». Согласно Закону о рекламе, использование сведений о преимуществах услуг возможно только в случае документального подтверждения таких преимуществ. Антимонопольная служба установила, что формулировка «на самых выгодных условиях» не имеет подтверждения», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в рекламе финансовых услуг отсутствовали сведения о диапазонах значений полной стоимости займа. В УФАС уточнили что это также является нарушением требований закона о рекламе. В ведомстве добавили, что рекламодатель — компания по микрокредитованию — будет привлечен к административной ответственности.