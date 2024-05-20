ВС РФ установили контроль над Белгоровкой, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Белогоровка на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВС РФ освободили населенный пункт Белогоровка», — следует из
Также российская армия активно продвигается на харьковском направлении. За последнее время ВС РФ установили контроль над десятками населенными пунктами.
Белогоровка находится в 48 километрах от Соледара
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