ВС РФ освободили Белогоровку в ЛНР. Карта

20 мая 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

ВС РФ установили контроль над Белгоровкой, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России освободили населенный пункт Белогоровка на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили населенный пункт Белогоровка», — следует из сообщения Минобороны. Этот поселок находится на территории ЛНР. Также российская армия активно продвигается на харьковском направлении. За последнее время ВС РФ установили контроль над десятками населенными пунктами. Белогоровка находится в 48 километрах от Соледара Фото: скриншот URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Белогоровка на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили населенный пункт Белогоровка», — следует из сообщения Минобороны. Этот поселок находится на территории ЛНР. Также российская армия активно продвигается на харьковском направлении. За последнее время ВС РФ установили контроль над десятками населенными пунктами.