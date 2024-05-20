ВС РФ освободили Белогоровку в ЛНР. Карта

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ВС РФ установили контроль над Белгоровкой, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Вооруженные силы России освободили населенный пункт Белогоровка на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ВС РФ освободили населенный пункт Белогоровка», — следует из сообщения Минобороны. Этот поселок находится на территории ЛНР.

Также российская армия активно продвигается на харьковском направлении. За последнее время ВС РФ установили контроль над десятками населенными пунктами.

Белогоровка находится в 48 километрах от Соледара
Белогоровка находится в 48 километрах от Соледара
Фото:

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Вооруженные силы России освободили населенный пункт Белогоровка на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили населенный пункт Белогоровка», — следует из сообщения Минобороны. Этот поселок находится на территории ЛНР. Также российская армия активно продвигается на харьковском направлении. За последнее время ВС РФ установили контроль над десятками населенными пунктами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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