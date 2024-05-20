Суд над обвиняемым в зверском убийстве девушки на Уралмаше закрыли от прессы

Судебный процесс по избранию меры пресечения Сергею Зуеву, который обвиняется в убийстве 30-летней Анны Кашиной в Екатеринбурге, закрыли от прессы. Такое ходатайство заявил гособвинитель, передает корреспондент URA.RU.
«Чтобы сохранить тайну следствия, прошу закрыть процесс от представителей СМИ», — пояснил прокурор. Его поддержали потерпевшая — мама убитой Ольга Кашина, обвиняемый и его адвокат.
Убийство произошло на улице Победы, 36 днем 18 мая. В этот день Зуев пришел к бывшей сожительнице Кашиной на работу, чтобы поговорить. На улице между ними завязался конфликт, девушка пыталась пройти к офису, но обвиняемый мешал ей. Затем он выхватил нож и ударил жертву в голову, а потом еще несколько раз в область груди. От ранений Кашина скончалась на месте. Зуев попытался скрыться, но был задержан нарядом ППСП в одном из уралмашевских дворов.
Через день в telegram-каналах появилась информация о суициде Зуева, которую потом опровергли свердловские силовые структуры. Зуеву грозит до 15 лет лишения свободы. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.
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